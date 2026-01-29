بين الغضب والنفي.. تفاصيل واقعة منع مشجع الزمالك الكفيف من حضور المباريات

أثارت واقعة منع أحد مشجعي الزمالك من دخول المدرجات ردود فعل غاضبة بين جماهير النادي، بعد تردد أنباء عن حرمان المشجع الكفيف صلاح عبدالغني، الشهير بـ«عم صلاح»، من حضور مباراة بتروجت الأخيرة في الدوري المصري.

وكشف «عم صلاح» في تصريحات صحفية أنه منع من دخول ملعب المباراة بقرار وصفه بالمقصود، معتبرًا أن ما حدث جاء على خلفية مواقف سابقة عبر عنها تجاه إدارة النادي، وهو ما تسبب في حالة استياء بين عدد كبير من جماهير الزمالك.

وأوضح المشجع الزملكاوي أنه اعتاد التواجد في مدرجات الفريق على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن منعه من الحضور شكل صدمة بالنسبة له، خاصة في ظل ارتباطه بالنادي ودعمه المستمر للفريق في مختلف الظروف.

وفي المقابل، نفى مصدر داخل نادي الزمالك صحة ما تردد بشأن صدور قرار إداري بمنع «عم صلاح» من حضور المباريات، مؤكدًا أن النادي لا يقف عائقًا أمام أي مشجع يرغب في مؤازرة الفريق، ويقدر جماهيره دون استثناء.

وأكد المصدر أن ما حدث يرتبط بإجراءات تنظيمية خاصة بالجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة، ولا علاقة له بمجلس إدارة الزمالك أو أي من مسؤولي النادي، مشددًا على احترام النادي للمشجع وتقديره لحبه للقلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك حريصة على الحفاظ على علاقة جيدة مع جماهيرها، وتعمل دائمًا على تسهيل حضورهم المباريات في إطار القواعد التنظيمية المعمول بها.

وفاز الزمالك على بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد بتروجت عند 19 نقطة في المركز العاشر.