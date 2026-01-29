الاتحاد الجزائري يعلن عقوبة مشددة بعد حادثة تحكيمية بطلتها سيدة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اتخاذ قرار انضباطي صارم، على خلفية واقعة شهدتها إحدى مباريات دوري الهواة، بعد تعرض حكمة مباراة لاعتداء داخل أرض الملعب، في حادثة فرضت تحركًا رسميًا سريعًا من الجهات المختصة.

وكشفت لجنة الانضباط بالاتحاد، أمس الأربعاء، عن إيقاف لاعب نادي شبيبة تيقصراين، غالي زرارقة يونس، لمدة سنة نافذة، عقب ثبوت اعتدائه على الحكمة الدولية غادة محاط خلال مباراة فريقه أمام وداد تلمسان.

وأوضحت اللجنة أن العقوبة شملت أيضًا توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بعد إدانة اللاعب بالاعتداء على الحكمة بالخنق، وفق ما ورد في التقارير الرسمية الخاصة بالمباراة.

وجرت الواقعة خلال مواجهة أقيمت ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري القسم الثاني فوج أحد أقسام الدرجة الرابعة في المسابقات الجزائرية، والتي انتهت بفوز وداد تلمسان بهدفين دون مقابل.

وأشارت غادة محاط في تقريرها التحكيمي إلى تعرضها للاعتداء من طرف اللاعب، عقب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه، وهو ما اعتمدته لجنة الانضباط أساسًا لاتخاذ القرار.

وسجلت الحادثة سابقة جديدة في مسيرة الحكمة الدولية، بعدما كانت قد تعرضت في وقت سابق لاعتداء آخر خلال عام 2024 من لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، في مباراة جمعت فريقه بوداد تلمسان ضمن منافسات كأس الجزائر.

وأعقب تلك الواقعة اعتذار رسمي من بلايلي، دون أن يحول ذلك دون معاقبته بالإيقاف لست مباريات إلى جانب غرامة مالية، وفق قرارات الاتحاد آنذاك.

ويأتي قرار الإيقاف الأخير في إطار تشديد العقوبات الانضباطية داخل المسابقات، مع التأكيد على حماية الحكام وفرض الانضباط داخل الملاعب بمختلف درجاتها.