قرار إداري من الزمالك بشأن معتمد جمال

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارًا إداريًا يخص معتمد جمال، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج التي حققها خلال فترة توليه المسؤولية في المباريات الأخيرة.

وقرر المجلس مكافأة معتمد جمال، تقديرًا للأداء الذي قدمه الفريق تحت قيادته، بعد ثلاث مباريات نجح خلالها في تحقيق الفوز في مباراتين والخروج بتعادل، مع استعادة الانضباط الفني داخل الملعب.

وتولى معتمد جمال مهمة قيادة الزمالك بشكل مؤقت، عقب استقالة أحمد عبد الرؤوف من منصبه، لحين حسم ملف التعاقد مع مدير فني جديد، في مرحلة شهدت ضغوطًا كبيرة على الفريق.

وقاد المدير الفني المؤقت الزمالك للفوز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في كأس عاصمة مصر، قبل أن يتعادل سلبيًا مع الفريق نفسه في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واختتم الزمالك هذه السلسلة بالفوز على بتروجت بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثالث، وثلاث نقاط عن بيراميدز الوصيف، وسبع نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر، مع خوض الأخير مباراتين أكثر.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة استقر على استمرار معتمد جمال في منصبه خلال الفترة المقبلة، في ظل الثقة التي يحظى بها من جانب الإدارة.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الإدارة ينتظر عقد جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لحسم الملف بشكل نهائي، مع وجود اتجاه للابتعاد عن فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي في الوقت الحالي.