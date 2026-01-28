ظهور صادم لمؤمن زكريا من داخل المستشفى

نشر مؤمن زكريا، نجم الأهلي المصري السابق، صورة له من داخل المستشفى، ظهر خلالها أثناء تلقيه جلسة علاج ضمن البرنامج الطبي الخاص بمواجهة مرض ضمور العضلات، ما أثار حالة من القلق والتعاطف بين جماهيره ومتابعيه.

وأظهر زكريا في الصورة جهازًا طبيًا مثبتًا على صدره ومتصلًا بأسلاك في رأسه، مرفقًا الصورة بكلمات من أنشودة جاء فيها: «الله يعلم ما نشكو به من الألم»، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب منذ عام 2019 إصابته بمرض عصبي نادر، قبل أن يتم تشخيص حالته لاحقًا بمرض «التصلب الجانبي الضموري»، الذي يؤثر على الخلايا العصبية الحركية ويتسبب في ضمور العضلات وفقدان السيطرة التدريجية على الحركة والنطق والبلع.

وأجبر المرض مؤمن زكريا على اتخاذ قرار الاعتزال المبكر لكرة القدم في عام 2020، بعد مسيرة ناجحة مع عدد من الأندية، أبرزها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث كان أحد العناصر المؤثرة داخل الملعب.

وعلق زكريا عباس، والد اللاعب، على الصورة المتداولة، مؤكدًا أن حالة نجله الصحية مستقرة، وأنه يتلقى العلاج بشكل منتظم وفق البرنامج الطبي المحدد له.

وشدد والد مؤمن زكريا على أن ظهور نجله داخل المستشفى يأتي في إطار المتابعة العلاجية المستمرة، مطمئنًا الجماهير إلى استقرار حالته العامة، وموجهًا الشكر لكل من حرص على السؤال والدعاء له خلال الفترة الماضية.