بلمسة خيالية.. الحظ يحرم الزمالك من هدف استثنائي في الدوري المصري (فيديو)

حرم الحظ نادي الزمالك من تسجيل هدف استثنائي خلال مواجهة بتروجت في الدوري المصري، بعدما ارتدت لمسة خيالية لآدم كايد من العارضة، لتضيع فرصة هدف كان سيحظى باهتمام كبير.

وفاز الزمالك على بتروجت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وخاض الزمالك اللقاء بقوة منذ الدقائق الأولى، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، قبل أن ينجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، في مباراة شهدت أفضلية واضحة للفريق الأبيض.

وسجل عدي الدباغ الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 21، بعد تمريرة متقنة من ناصر منسي، قبل أن يعزز حسام عبد المجيد التقدم بهدف ثانٍ من ضربة جزاء، ليؤكد تفوق الفريق خلال النصف الأول من اللقاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لقطة مميزة، بعدما أرسل محمد إبراهيم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها آدم كايد بلمسة مهارية إثر ارتقائه في الهواء وتسديده الكرة بالكعب، لكنها ارتدت من العارضة، لتضيع فرصة هدف كان سيزيد من غلة الزمالك التهديفية.

وتداولت الجماهير اللقطة على نطاق واسع بعد المباراة، مع تأكيد كثيرين أن الهدف، في حال إحرازه، كان مرشحًا ليكون من بين أجمل أهداف الموسم في الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على بتروجت، ليحتل المركز الرابع، بعدما خاض 13 مباراة حتى الآن، ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 28 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بعد خوض الفريقين العدد نفسه من المباريات.