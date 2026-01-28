ضحية جديدة لعنف مشجعي كرة القدم



قُتِل شخص في كولومبيا وأُصيب خمسة آخرون في اشتباكات بين مجموعات من مشجعي فريقين كرويين متنافسين بعد مباراة في مدينة كوكوتا شمال البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة الأربعاء.

ووقعت المواجهات بين مشجعي كوكوتا ديبورتيفو وغريمه التقليدي أتلتيكو بوكارامانغا خارج الملعب عقب مباراة الثلاثاء في الدوري المحلي والتي انتهت بالتعادل 2-2.



وقال مسؤول كبير في شرطة كوكوتا في بيان إن المشجع الذي فارق الحياة تعرّض للطعن، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الضحية كان من مشجعي أتلتيكو بوكارامانغا.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن ثلاثة من عناصر الشرطة كانوا بين الجرحى.



ومُنع مشجعو أتلتيكو بوكارامانغا من دخول الملعب لتجنب وقوع اضطرابات، كما هو معمول به عادة مع الجماهير الزائرة في كولومبيا.



ووفق تحقيقات مستقلة، أدّت أعمال العنف المرتبطة بكرة القدم في كولومبيا إلى مقتل ما لا يقل عن 150 مشجعاً منذ عام 2008، لكن ليس هناك أي أرقام رسمية دقيقة بشأن ذلك.



وفي ديسمبر، اندلعت مواجهات بين جماهير فريقين منافسين في مدينة ميديين في المدرجات وعلى أرض الملعب خلال نهائي كأس كولومبيا، ما أسفر عن إصابة 59 شخصاً.