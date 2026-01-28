لا تراجع ولا تنازل.. الزمالك يفشل في احتواء أزمة «زيزو»

تواصلت محاولات نادي الزمالك خلال الساعات الماضية لاحتواء أزمة لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي أحمد سيد «زيزو»، دون الوصول إلى أي اتفاق، بعدما تمسك اللاعب بموقفه ورفض الرد على اتصالات إدارة القلعة البيضاء، في ظل القضايا المتداولة بين الطرفين والخلاف حول المستحقات المالية المتأخرة للاعب.

وكشف أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب، أن زيزو يمتلك أحقية قانونية كاملة في الحصول على 83 مليون جنيه من نادي الزمالك، موضحاً أن المبلغ مستحق وثابت ولا يقبل أي اجتهاد قانوني، وأن الملف وصل إلى مراحله النهائية داخل أروقة اتحاد الكرة المصري.



وأوضح محامي اللاعب أن قرار الاتحاد بات مسألة وقت فقط، مع ترجيحات بصدوره خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توقيع زيزو للنادي الأهلي تم في توقيت قانوني سليم ومتوافق مع لوائح انتقالات اللاعبين، مع نفي وجود أي مخالفة في إجراءات التعاقد.

ويعاني نادي الزمالك في الفترة الأخيرة من أزمة مالية معقدة، بعد قرار وزارة الإسكان بسحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، التي كانت تمثل مورداً مالياً مهماً، ما انعكس بشكل مباشر على التزامات النادي تجاه لاعبيه.

وتسببت هذه الأوضاع في تأخر صرف مستحقات عدد من اللاعبين الأجانب، ما دفع بعضهم إلى فسخ التعاقد من طرف واحد، إلى جانب قضايا مرفوعة من لاعبين ومدربين سابقين بسبب المستحقات المتأخرة، وهو ما ترتب عليه إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي حاول التواصل مع «زيزو» من أجل إنهاء أزمة المستحقات بشكل ودي، إلا أن اللاعب تجاهل الاتصالات، ولم يستجب أيضاً لمحاولات بعض المقربين من مجلس إدارة الزمالك للتدخل وتقريب وجهات النظر.

وأضاف المصدر أن زيزو متمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية، رافضاً أي مقترحات تتضمن التنازل عن جزء منها، في ظل التطورات الأخيرة والبيانات المتبادلة بين الطرفين.

وعلى الصعيد الفني، سجل زيزو الهدف الثاني للأهلي في شباك وادي دجلة، خلال مواجهة الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز فريق الأهلي بنتيجة 3-1، الذي يستعد لمواجهة يانغ أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة تقام يوم السبت المقبل، وتحمل أهمية كبيرة في سباق دور المجموعات.