«الفئران» تقتحم برشلونة قبل لقاء دوري الأبطال

شهد ملعب «كامب نو» واقعة غير معتادة قبل ساعات من استضافة برشلونة لمواجهة كوبنهاغن، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد رصد وجود «فئران» داخل محيط الملعب أثناء الاستعدادات للمباراة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته منصة «تي إن تي سبورتس المكسيك» فأرًا يتحرك بالقرب من أرضية الملعب خلال التحضيرات، ما دفع إدارة النادي إلى التحرك الفوري للتعامل مع الموقف قبل انطلاق اللقاء.

وربطت تقارير إعلامية إسبانية، من بينها صحيفة ماركا، الواقعة بالأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة برشلونة خلال الأيام الماضية، والتي تسببت في ارتفاع مستويات الرطوبة وتضرر بعض المرافق داخل الملعب.

وسبق أن ظهرت لقطات مشابهة داخل مناطق الإنشاء والتطوير في «كامب نو»، بثتها قناة «فيران بارنيول» عبر منصة «يوتيوب»، خلال فترة أعمال التحديث الجارية بالملعب.

وبدأت إدارة برشلونة تنفيذ إجراءات عاجلة شملت تكثيف أعمال النظافة والصيانة، وتأمين المرافق الداخلية وغرف الملابس، إلى جانب تشديد الرقابة داخل الملعب لضمان سير المباراة بشكل طبيعي.

ويستضيف برشلونة نظيره كوبنهاغن مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب «كامب نو».