الدوري الإسباني يحارب «القرصنة» بـ 60 دولاراً



أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) الأربعاء، عن مبادرة غير مألوفة لمكافحة القرصنة، تتمثل بتقديم 60 دولاراً لكل محبي اللعبة الذين يُبلّغون الهيئة عن أماكن عامة تبث المباريات بشكل غير قانوني.



وفي حملة أُطلق عليها اسم «حماية كرة القدم القانونية»، أكدت الرابطة في بيان لها أنها تسعى إلى «مضاعفة الجهود في مكافحة القرصنة» «من خلال التعاون المسؤول من جانب المستهلكين والمستخدمين».



وبموجب هذا النظام، «يمكن للمستخدمين الذين يقدمون بلاغاً صحيحاً وفعّالاً الحصول على 50 يورو (60 دولاراً) تقديراً لتعاونهم»، حسب ما أوضحته «لا ليغا».



وعلى موقعها الإلكتروني، تُقدّم الرابطة إرشادات دقيقة للمواطنين الإسبان تُمكّنهم من التحقق مما إذا كان البث قانونياً أم لا، وإرسال المعلومات مباشرة عبر نموذج إلكتروني.



وقد جعلت «لا ليغا» من مكافحة القرصنة أولويتها منذ عدة أعوام، إذ يرى رئيسها خافيير تيباس أن البث غير القانوني يكلّف صناعة كرة القدم مئات الملايين من اليوروهات سنوياً.