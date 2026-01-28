خورفكان يحقق المفاجأة ويهزم الوصل في ستاد زعبيل

فاز فريق خورفكان على مضيفه الوصل بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد زعبيل ضمن الجولة 14 من عمر مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، سجل هدف الفوز لفريق خورفكان اللاعلب المغربي طارق تيسودالي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء. بهذه النتيجة، يرفع فريق خورفكان رصيده إلى النقطة 15 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، فيما يتجمد رصيد الوصل عند النقطة 25 في المركز الرابع.

فاجأ فريق خورفكان مستضيفه الوصل بهدف في الدقيقة 18 من عمر أحداث الشوط الأول، سجله المغربي طارق تيسودالي بعد عدة محاولات على مرمى أصحاب الأرض.



وعاد تيسودالي للتسجيل في دوري أدنوك بعد غيابٍ استمر لـ4 مباريات منذ هدفه في مرمى بني ياس بالجولة التاسعة. وفي الدقيقة 37، حرم أحمد الحوسني، حارس مرمى فريق خورفكان، الوصل من تسجيل هدف التعادل بتصدٍ على مرتين.



وفي الشوط الثاني، كثف الوصل من محاولاته الهجومية من أجل خطف هدف التعادل. وفي الدقيقة 50، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الوصل ثم قام بإلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو، ثم ألغى البطاقة الحمراء التي منحها لمدافع خورفكان عبد الله الرفاعي.استمرت المباراة على نتيجتها حتى صافرة النهاية بفوز خورفكان على الوصل بهدف نظيف والخروج بثلاث نقاط ثمينة.