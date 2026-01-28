تحرك مدريدي لضم عمر مرموش

بدأ نادي أتلتيكو مدريد تحركاته للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار سعيه لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد متابعة وضع اللاعب مع فريقه وعدم مشاركته بشكل منتظم.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة النادي المدريدي جست نبض مانشستر سيتي خلال الساعات الماضية، لبحث إمكانية ضم مرموش، في ظل قناعة الجهاز الفني بقدراته الهجومية وقدرته على إضافة حلول متنوعة للفريق.

وسعت إدارة أتلتيكو مدريد إلى استغلال وضع اللاعب داخل صفوف سيتي، حيث لم يحصل على دقائق لعب كافية تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، ما فتح الباب أمام فكرة الرحيل بحثًا عن فرصة مشاركة أكبر.

وقدم النادي الإسباني عرضًا مبدئيًا لاستعارة اللاعب، مع تضمين بند يتيح الشراء النهائي في نهاية فترة الإعارة، مقابل نحو 55 مليون يورو، إضافة إلى 15 مليون يورو كحوافز ومتغيرات مرتبطة بمستوى الأداء، وفقًا لما أورده موقع «فيخاخيس» الإسباني.

ويقترب المقابل المالي المقترح من القيمة التي دفعها مانشستر سيتي عند التعاقد مع مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني، وهو ما قد يسهل مناقشة الصفقة، خاصة مع رغبة أتلتيكو في تدعيم هجومه دون الدخول في التزامات مالية فورية كبيرة.

ويرغب عمر مرموش في خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة الظهور بشكل منتظم، بعدما سبق له التألق في الدوري الألماني، وهو ما يجعل خيار الانتقال إلى الدوري الإسباني مطروحًا بقوة خلال الفترة الحالية.

ويدرس مانشستر سيتي العرض المقدم في ضوء رؤية الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مع طرح خيار الإعارة كحل يضمن الحفاظ على القيمة الفنية والتسويقية للاعب.