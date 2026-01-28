تشيلسي يصدر تنبيهًا أمنيًا لمشجعيه في إيطاليا

أصدر نادي تشيلسي تنبيهًا أمنيًا لجماهيره المسافرة إلى إيطاليا، مطالبًا إياهم بتوخي الحذر أثناء وجودهم في مدينة نابولي، وذلك قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام نابولي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي الإنجليزي، في بيان رسمي، أن اثنين من مشجعيه نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضهما لإصابات، مؤكدًا أن حالتهما لا تشكل خطرًا على حياتهما، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بملابسات الواقعة.

ودعا تشيلسي جماهيره إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الأمنية والنصائح التي تم نشرها مسبقًا قبل المباراة، مشددًا على ضرورة التحلي بأقصى درجات الحذر خلال التنقل داخل المدينة.

وسبق أن وجه النادي، في وقت سابق من الشهر الجاري، تعليمات لجماهيره بعدم ارتداء أي ملابس أو شعارات تشير إلى انتمائهم لتشيلسي، وتجنب التحرك بشكل واضح كمشجعين داخل مدينة نابولي، ضمن إجراءات احترازية لتفادي أي أزمات.

وتعرض مشجعان من أنصار تشيلسي لهجوم بسكين، وفق ما أفادت به تقارير، من قبل أفراد ينتمون إلى ألتراس نابولي، ما استدعى نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بفارق ثماني نقاط عن آرسنال المتصدر، بينما يأتي نابولي في المركز الخامس والعشرين في جدول الترتيب.

ويسعى تشيلسي من خلال هذه المواجهة إلى حسم وجوده ضمن المراكز الثمانية الأولى، لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ 16، وتجنب خوض ملحق التصفيات المقرر إقامته الشهر المقبل.

وتقام المباراة مساء اليوم، عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب «سان باولو» في مدينة نابولي.