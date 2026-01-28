خطوة شخصية من رمضان صبحي تجاه رئيس الأهلي

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، عن تحرك من اللاعب خلال الساعات المقبلة للقاء محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في خطوة تهدف إلى توجيه الشكر على الدعم الذي قدمه النادي الأحمر له خلال أزمة الحبس الأخيرة.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بحبس رمضان صبحي لمدة عام، قبل أن يتقدم اللاعب باستئناف على الحكم، ما أسفر عن قبول الطعن ووقف تنفيذ العقوبة.

وأعربت أسرة اللاعب خلال الفترة الماضية عن تقديرها للدور الذي قام به الفريق القانوني للنادي الأهلي في القضية، بعد مساهمته في قبول الاستئناف ووقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحق رمضان صبحي.

وأسفرت تحركات الفريق القانوني للنادي الأهلي عن صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة الاستئنافية بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ويرغب رمضان صبحي في توجيه الشكر بنفسه إلى محمود الخطيب، تقديرًا لموقفه الداعم خلال الأزمة، ويسعى للتواصل مع رئيس الأهلي لتحديد موعد للقاء في منزله خلال الساعات المقبلة.

ورغم صعوبة الظروف التي مر بها مؤخرًا، يشعر رمضان بامتنان كبير للدعم الذي تلقاه من الخطيب، من خلال التحركات القانونية التي قام بها النادي.

وكشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي، عن أن إدارة الأهلي كلفت محامي النادي بالتدخل أيضًا في أزمة قضية المنشطات الخاصة باللاعب.

وأوضح إكرامي وجود تواصل مستمر بينه وبين محمود الخطيب بشأن هذا الملف، مؤكدًا أن رئيس الأهلي كلف المستشار عبد الله شحاتة بمتابعة القضية بالتنسيق مع هاني زهران، محامي رمضان صبحي في قضية المنشطات، إلى جانب مكتب سويسري متخصص في هذا النوع من القضايا.