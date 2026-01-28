عالم الانتقالات يشهد أرقامًا قياسية جديدة وقفزة هائلة في تعاقدات الكرة النسائية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الأندية حول العالم أكملت 24558 انتقالًا دوليًا في كرة القدم للرجال عام 2025، بإجمالي إنفاق بلغ 13.08 مليار دولار، وذلك في التقرير العالمي حول الانتقالات الذي نشره الأربعاء.

ويمثل هذا الرقم زيادة بأكثر من سبعة بالمئة مقارنة بعام 2024، ويشير إلى أعلى قفزة لانتقالات اللاعبين الدوليين للرجال على الإطلاق.

وقال الفيفا إنه تم تحقيق رقم قياسي بلغ 86158 صفقة انتقال للاعبين الدوليين في عام 2025، وذلك على جميع مستويات اللعبة، في كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات بالإضافة إلى كرة القدم للهواة.

وكان انتقال لاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن في الدوري الألماني إلى ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من بين أغلى الصفقات في العام، وهي واحدة من عدة صفقات بارزة شملت أندية أوروبية كبرى.

وتعاقد ليفربول مع صانع اللعب فيرتس (22 عامًا) مقابل 100 مليون جنيه استرليني (137.77 مليون دولار) وما يصل إلى 16 مليون جنيه استرليني في صورة إضافات.

وشهدت كرة القدم النسائية عامًا آخر من النمو الملحوظ، إذ بلغ عدد الانتقالات الدولية 2440 انتقالًا في عام 2025، بزيادة تتجاوز ستة بالمئة عن العام السابق. ووصل إجمالي الإنفاق على الانتقالات إلى مستوى قياسي بلغ 28.6 مليون دولار، أي بزيادة تتجاوز 80 بالمئة عن عام 2024.

وسجل الفيفا انتقال 59162 لاعبًا هاويًا إلى أندية في الخارج في عام 2025، وهو رقم قياسي جديد بزيادة قدرها 9.4 بالمئة عن العام السابق.