شباب الأهلي يسترد صدارة «دورينا» سريعاً بالفوز على عجمان

استرد شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين سريعاً، بعد الفوز الذي حققه على مضيفه عجمان بهدف أحرزه كون سانتوس في الدقيقة 24 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 14 من البطولة بعد مواجهة قوية بين الفريقين، بالنتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 نقطة، ليعتلي صدارة جدول الترتيب، فيما بقي رصيد عجمان عند 14 نقطة.



واتسم الشوط الأول بتبادل الهجمات بين الفريقين، مع أفضلية واضحة لشباب الأهلي في الاستحواذ والسيطرة الميدانية والتقدم الهجومي، حيث فرض ايقاعه على مجريات اللعب، ونجح في الوصول إلى مرمى عجمان في أكثر من مناسبة، في وقت أهدر فيه الفريقان عددا من الفرص السانحة أمام المرمى.



وفي الدقيقة 24، ترجم كون سانتوس أفضلية شباب الأهلي إلى هدف التقدم، بعدما أطلق تسديدة صاروخية استقرت في سقف المرمى، والذي أرتفع بعده أداء عجمان بشكل ملحوظ، حيث كثف الفريق من محاولاته الهجومية سعياً لإدراك التعادل، ونجح في نقل اللعب إلى مناطق شباب الأهلي، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد والتركيز العالي حالا دون تغيير النتيجة.



وشهدت بداية الشوط الثاني تحسناَ واضحاَ في أداء عجمان، الذي فرض أفضليته على ضيفه، وكثف محاولاته الهجومية بحثاَ عن تعديل النتيجة، ونجح في الوصول إلى مرمى شباب الأهلي في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة يوري ماتيوس التي مرت بجوار القائم.



ومع تزايد ضغط «البرتقالي»، استشعر شباب الأهلي الخطر، ما دفع مدربه إلى إجراء تبديلين بإشراك الثنائي كارتابيا وبالا، بهدف إنعاش وسط الملعب واستعادة التوازن، وهو ما أسهم في معادلة الكفة بين الفريقين، والحد من خطورة هجمات عجمان في فترات متفرقة.



وفي الجزء الأخير من اللقاء، اشتعلت المواجهة بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في هز الشباك، وتبادل الفرص الهجومية، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن المهاجمين، لتنتهي المباراة دون تغيير في النتيجة وذلك بفوز شباب الأهلي وتقدمه مرة ثانية نحو الصدارة.