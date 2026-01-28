بهدف غريب .. حارس مرمى يتسبب في خسارة فريقه في اللحظة الأخيرة «فيديو»

تسبب حارس مرمى في مغادرة فريقه لبطولة الكأس بعد أن سجل في مرماه بطريقة غريبة جداً.

وتعود الواقعة إلى اللحظات الأخيرة من مباراة الشحانية والشمال في مرحلة دور الـ 16 من كأس قطر التي كانت تسير نحو الوقت الإضافي بعد اقتراب الوقت الأصلي من النهاية بالتعادل السلبي .

إلا أن الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع شهدت هدفاً غريباً جداً تسبب فيه عمر باري حارس مرمى الشمال الذي أخفق في التعامل مع كرة مرسلة من بعيد ليسكنها مرمى فريقه ، ويمنح الشحانية بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة .

فعند الدقيقة 92 من اللقاء تحصل الشحانية على مخالفة خارج حدود منطقة الجزاء نفذها لاعب وسط الشحانية يوسف رئيسي فشل عمر باري حارس مرمى الشمال في التعامل معها على ثلاث مرات ليسكنها في النهاية شباك فريقه الذي غادر البطولة بعد الخسارة 0 -