البطائح والجزيرة.. حسابات الهروب من الخطر والطموح نحو القمة

يستضيف فريق البطائح نظيره الجزيرة عند الساعة الخامسة والربع من مساء غدٍ الخميس على إستاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يتطلع خلالها الطرفان لحصد النقاط الثلاث. ويدخل البطائح اللقاء بطموح تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر، إذ يحتل حالياً المركز العاشر برصيد 10 نقاط جمعها من 13 مباراة، في وقت يسعى فيه الجزيرة إلى تعزيز موقعه في المركز الخامس، الذي يتواجد فيه برصيد 21 نقطة.



وكانت مواجهة الدور الأول قد انتهت بفوز الجزيرة بصعوبة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الأول من نوفمبر 2025 ضمن الجولة السابعة، وسجل هدف اللقاء سايمون بانزا في الدقيقة 27 على إستاد محمد بن زايد.



ومن المنتظر أن تشهد المباراة تنافساً قوياً، خاصة بعد تعادل البطائح في الجولة الماضية مع بني ياس 1-1، بينما يسعى الجزيرة لاستعادة نغمة الانتصارات عقب خسارته الأخيرة أمام الوصل بهدف دون مقابل.

وأكد فرهاد مجيدي، مدرب البطائح، أهمية المواجهة، قائلاً: «بالنظر إلى وضع فريقنا، فإن كل نقطة في كل مباراة تمثل أهمية كبيرة لنا. نخوض جميع المباريات بهدف الفوز، وكل مواجهة تُعد بمثابة نهائي. الجزيرة فريق قوي جداً، والمباراة ستكون صعبة ومليئة بالتحديات، لكننا مستعدون لتقديم أفضل ما لدينا».