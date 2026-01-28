الاتحاد اللبناني يعين بوقرة لمهمة إنقاذ "منتخب الأرز"

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تعيين الجزائري مجيد بوقرة مدرباً للمنتخب الأول، ليتولى مهمة قيادة "منتخب الأرز" خلال المرحلة المقبلة، خلفاً للمونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، وذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، والذي عقد الأربعاء.

وجاء قرار التغيير الفني بعد مراجعة شاملة لمسيرة المنتخب في الفترة الأخيرة، والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً في النتائج والمستويات، ما دفع الاتحاد إلى إنهاء ولاية رادولوفيتش الثانية مع المنتخب، والتي انطلقت في ديسمبر 2023.

وكان رادولوفيتش قد أشرف على تدريب المنتخب اللبناني في فترتين، الأولى بين عامي 2015 و2019، والثانية في الأشهر الماضية، وخاض خلالها 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مواجهة، وتعادل في 5، وخسر 8 مباريات، من بينها اللقاء الأخير أمام منتخب السودان في الملحق المؤهل إلى كأس العرب 2025.

ويعول الاتحاد اللبناني على خبرة بوقرة، الذي يعد من الأسماء البارزة على الساحة التدريبية العربية - خاصة بعد قيادته منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس العرب 2021 في قطر - في إحداث نقلة نوعية على مستوى الأداء والنتائج، والسعي لتحقيق إنجازات ملموسة في الاستحقاقات المقبلة.

ولم يكشف الاتحاد اللبناني لكرة القدم في بيانه الرسمي عن تفاصيل التعاقد مع المدرب الجزائري، سواء من حيث مدة العقد أو هوية أعضاء الجهاز الفني المساعد.

يذكر أن بوقرة سبق له قيادة منتخب الجزائر الثاني في 21 مباراة، حقق خلالها 13 فوزاً و5 تعادلات مقابل 3 هزائم.