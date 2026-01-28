الفردان: «صفقة فايز» جزء بسيط من واجبنا تجاه النصر

أكد إبراهيم حسين الفردان، عضو مجلس الشرف في نادي النصر، أن دعمه لصفقة انتقال لاعب الوسط الدولي عصام فايز جزء بسيط من واجبه تجاه العميد، وأنها تأتي انطلاقاً من إيمانه بدور الأندية في المجتمع، مشدداً على أن ما قدمه «لا يعد سوى القليل» مقارنة بما قدمه النادي لجماهيره، ولكرة الإمارات بشكل عام.



وقال الفردان في تصريحات لـ«البيان»: «إن «الأندية قدمت الكثير لجماهيرها، التي تعد صانعة السعادة والإلهام، وهي جزء من حياتنا اليومية»، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يمكن الداعمين من القيام بدور أكبر تجاه أنديتهم. وأضاف: «نادي النصر قدم الكثير لجمهوره منذ تأسيسه، ولدينا واجب تجاه هذا الكيان الذي خدم كرة الإمارات».



وأوضح أن الانتماء للأندية «إرث نفخر به، انتقل من الآباء إلى الأبناء والأحفاد، ولا يرتبط بنتيجة مباراة أو ظرف آنيّ»، معرباً عن شعوره بالفخر بانتمائه إلى نادي النصر، ومتمنياً أن تشكل هذه المبادرة بداية يحتذى بها داخل النادي وخارجه، وتابع: «أنا متأكد أن هناك الكثيرين يرغبون في دعم الأندية بهذه الطريقة».



وعن إمكانية دعمه لصفقات أخرى أعرب الفردان عن استمراره في دعم نادي النصر «بأي شكل من الأشكال»، سواء من خلال تبني صفقات جديدة أو توفير اعتمادات مالية أخرى، تخدم مصلحة النادي.

وكان النصر أعلن عن تكفل إبراهيم الفردان بتمويل صفقة انتقال عصام فايز من نادي عجمان لمدة أربعة مواسم ونصف حتى عام 2030، ونشر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي، أشار فيه إلى أن الفردان دعم صفقة انتقال اللاعب الدولي.



ويعد فايز رابع صفقات النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع المدافع الصربي ديفيد بيتروفيتش من الشارقة، والمدافع النرويجي ماريوس هويبراتين، والمدافع التركي سردار ساتشي.