ما علاقة ساديو مانيه بانتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة؟

في سن الحادية عشرة وخلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، اختير ‏حمزة عبد الكريم، ناشئ النادي الأهلي الصاعد وأحد براعم فرق المراحل السنية، ليكون مرافقاً للاعبي مباراة السنغال وأوغندا في دور ربع النهائي من البطولة وانتهى اللقاء بنتيجة 1 - 0 للسنغال، حظ الناشئ الصغير جاء متوافقاً مع أمنيته الغالية بدخول الملعب مع الأسطورة ساديو مانيه لاعب منتخب السنغال ونادي ليفربول الانجليزي في تلك الفترة، حلم وقتها حمزة بمشاركة منتخب بلاده المصري يوماً في البطولة المحببة لقلوب عشاق منتخب «الفراعنة»، وبالفعل واصل الصغير خطواته بثبات وكان الظهور المتميز له في مونديال كأس العالم تحت 17 سنة في قطر، بوابة العبور إلى عالم الكبار ليخوض مع الأهلي المصري عدة مباريات قبل أن تلتقطه العين الخبيرة ويذهب إلى برشلونة في رحلة جديدة ليصبح أول مصري يرتدي القميص باللونين الأحمر والأزرق ويتدرب بالقرب من لامين يامال ورفاقه، ولربما تشهد الأيام المقبلة تواجده في التشكيلة الأساسية وسماع أصوات مشجعي البارسا تناديه من قلب «الكامب نو».



قبل أيام قليلة، أعلن النادي الأهلي رسمياً انتقال مهاجمه الشاب، حمزة عبد الكريم، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء، وسيغادر حمزة إلى إسبانيا بعد استكمال إجراءات التأشيرة، وجاءت الصفقة بعد مفاوضات مكثفة بين الأهلي وبرشلونة، شملت تجديد عقد اللاعب مع النادي المصري لموسم إضافي، وتضمن الاتفاق إمكانية شراء اللاعب مقابل 3 ملايين يورو، قد تصل إلى 5 ملايين وفق بنود إضافية، إضافة إلى استفادة الأهلي من 15% من قيمة إعادة بيعه مستقبلاً لأي نادٍ آخر.



ويعد حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 18 عاماً، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، وقد لفت الأنظار خلال مشاركته في مونديال تحت 17 عاماً في قطر، كما اهتمت عدة أندية أوروبية بضمه قبل أن يختار برشلونة. ويأتي انتقاله ضمن خطة النادي الإسباني لتعزيز صفوف الفريق الرديف ودعم مشروعه لاستقطاب المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الفريق الأول.