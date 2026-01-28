فضيحة جديدة تطارد لابورتا وتهدد مستقبله مع برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن قضية جديدة تخص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد تلقي بظلال ثقيلة على مستقبله الإداري، مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة النادي، وسط منافسة محتدمة على المنصب.

ويواجه لابورتا أزمة جديدة تمس سمعته، بعد فترة لم تبرأ فيها صورة النادي الكتالوني من تداعيات قضية نيغريرا، التي ارتبطت بسلسلة مدفوعات بلغت 8.4 ملايين يورو لشركات لها صلة بنائب رئيس لجنة الحكام السابق، وسط اتهامات بتضارب في الشهادات وفواتير غير واضحة، وتقارير وصفت بأنها تفتقر إلى القيمة العملية.

وفي تطور جديد، ذكر موقع EL Confidencial أن رئيس برشلونة كان مساهمًا في شركة تدعى CSSB Limited، مقرها هونغ كونغ، وهي شركة ذات هيكل إداري ومالي غامض، وتخضع حاليًا لتحقيق قضائي بشبهة استخدامها كواجهة للاحتيال على مستثمرين أفراد.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن الوثائق التي كشف عنها تظهر توقيع خوان لابورتا شخصيًا على مستندات داخلية تثبت صفته كمساهم في الشركة، وهو ما يتناقض مع الرواية التي يروج لها مقربون منه، والذين نفوا وجود أي علاقة مباشرة له بهذه المؤسسة.

وتظهر الوثائق، التي لم تكن منشورة من قبل، توقيع لابورتا بخط يده على وثيقة تأسيسية محورية لشركة CSSB، والتي يشتبه في استخدامها لجذب أموال صغار المستثمرين عبر وعود بتحقيق عوائد مالية لم تتحقق على أرض الواقع.

وأشار التقرير إلى أن اختيار هونغ كونغ مقرًا للشركة كونها تعد من المناطق التي تلجأ إليها بعض الشركات الوهمية، نظرًا لانخفاض مستوى الشفافية وصعوبة تتبع حركة رؤوس الأموال والالتزامات القانونية.