خطاب مزور يزيد الغموض حول مستقبل سيف جعفر مع الزمالك

دخل ملف سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرحلة جديدة من التعقيد، بعدما تسبب خطاب منسوب لأحد الأندية القطرية، تبين لاحقًا أنه مزور، في تصاعد الغموض حول مستقبل اللاعب، بالتزامن مع حالة غضب واضحة داخل أروقة القلعة البيضاء بسبب تصرف وصف بغير المقبول من جانب اللاعب.

وأبدت إدارة نادي الزمالك، استياءها الشديد من سيف جعفر، على خلفية ما تردد بشأن تلقيه عروضًا خارجية، إلى جانب موقفه الأخير من المشاركة مع الفريق، وهو ما دفع الإدارة لبحث موقفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى امتلاك اللاعب عرضين من أندية عربية، إلى جانب عرض أوروبي، للرحيل عن الزمالك، قبل أن يرتبط اسمه بشكل مباشر بالانتقال إلى النادي الأهلي القطري، عقب تداول خطاب منسوب للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن يوسف الملا، رئيس النادي الأهلي القطري، نفى صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أن الخطاب المتداول «مزور ولا أساس له من الصحة»، مشددًا على أن ناديه لم يتقدم بأي عرض للتعاقد مع سيف جعفر، وأن العلاقة بين الأهلي القطري والزمالك قائمة على الاحترام المتبادل والتاريخ المشترك.

ورفض سيف جعفر التواجد في مباراة الزمالك أمام المصري ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، حيث أبلغ الجهاز الفني معاناته من الإرهاق والإصابة، وهو ما أثار غضب إدارة الكرة داخل النادي، وفتح الباب أمام مناقشة فكرة رحيله.

وتدخل عددًا من لاعبي الخبرة داخل الفريق في محاولة لاحتواء الأزمة، خاصة في ظل النقص العددي الذي يعانيه الزمالك، وضغط المباريات خلال المرحلة المقبلة، والحاجة إلى جميع العناصر المتاحة.

وبدأ سيف جعفر مسيرته الكروية داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، قبل أن يخرج معارًا إلى نادي سموحة عام 2020، ثم عاد ليخوض فترته الأولى مع الفريق الأول، مشاركًا في 35 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

وانتقل اللاعب لاحقًا إلى نادي بيراميدز، قبل أن يعود إلى الزمالك بعد ستة أشهر فقط في صفقة انتقال حر خلال صيف ما قبل الماضي، ليصل إجمالي مشاركاته بقميص القلعة البيضاء إلى 70 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.