مهاجم الزمالك ينجو من بوابة الخروج

اقترب ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الاستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، بعدما كان اسمه مطروحًا بقوة ضمن قائمة الراحلين عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، قبل أن تتغير المعطيات لصالح بقائه مع الأبيض.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن إدارة الكرة استقرت بشكل مبدئي على الإبقاء على ناصر منسي، في ظل عدم وصول عروض تلبي الطموحات المادية للنادي، رغم وجود اهتمام من أكثر من نادٍ في الدوري المصري.

وأضاف المصدر أن ناديي المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري أبديا رغبة في التعاقد مع اللاعب، سواء على سبيل الإعارة أو بصفة نهائية، إلا أن المقابل المالي المعروض لم يكن بالمستوى المنتظر، ما دفع مسؤولي الزمالك إلى التراجع عن فكرة رحيله في الوقت الحالي.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك ترى أن الاستغناء عن اللاعب في هذا التوقيت لن يحقق المكاسب المرجوة، خاصة مع ضغط المباريات والحاجة إلى الحفاظ على العناصر المتاحة داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

وفي المقابل، يدخل فريق بتروجت اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 19 نقطة، في مواجهة تعد مهمة للطرفين في ظل تقارب النقاط وسعي كل فريق لتعزيز موقفه مع تقدم جولات المسابقة.