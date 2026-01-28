اتحاد الكرة يسلم الشارات الدولية لحكام كرة القدم لعام 2026

سلم اتحاد الإمارات لكرة القدم، مساء أمس، في مقره الرئيسي بدبي، الشارات الدولية لحكام وحكمات كرة القدم المعتمدين لعام 2026، وذلك بحضور عبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وحمد أحمد المزروعي، عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس لجنة الحكام.



وضمت قائمة الحكام الدوليين لهذا العام نخبة من الكفاءات التحكيمية، بواقع 7 حكام ساحة، و9 حكام مساعدين، و3 حكمات، و7 حكام لتقنية الفيديو «VAR»، إضافة إلى 3 حكام وحكمة واحدة لكرة قدم الصالات، وحكمين لكرة القدم الشاطئية.



من جهته هنأ اتحاد الإمارات لكرة القدم حكام وحكمات كرة القدم نيلهم الشارات الدولية، مؤكداً أنه نجاح يجسد ثمرة الدعم المستمر من مجلس الإدارة، والعمل الدؤوب للجنة الحكام في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الحكام، وفق أعلى المعايير المعتمدة من الاتحادين الآسيوي والدولي، وتمنى الاتحاد لهم دوام التوفيق والنجاح.



وشملت قائمة الحكام الذين تسلموا الشارات الدولية: عمر آل علي، عادل النقبي، أحمد عيسى درويش، يحيى الملا، سلطان محمد صالح، محمد الهرمودي، وسهيل الملا «حكام الساحة» ومحمد أحمد يوسف، جاسم عبد الله، أحمد الراشدي، علي راشد النعيمي، سبت عبيد ، سعيد المرزوقي، ياسر سبيل، محمد حسين المازمي، وعامر عبد الله حسن «الحكام المساعدين» وعادل النقبي، عمر آل علي، محمد عبيد خادم، صقر الزعابي، عيسى خليفة، أحمد النقبي، وسلطان عبد الرزاق «حكام الفيديو» وفهد بدر الحوسني، أحمد الغيص، وحمد عبد الله النقبي «حكام كرة الصالات»، وإبراهيم الرئيسي، ونواف أحمد «حكام الكرة الشاطئية» والحكمات خلود الزعابي، وروضة المنصوري «ساحة»، وأمل جمال «مساعد»، ونجاة البلوشي «حكمة كرة الصالات».