معركة لندن الكبرى في «الميركاتو الشتوي» على وشك الانفجار

مع تبقي أسبوع واحد فقط على نهاية فترة الانتقالات الشتوية لعام 2026 يبدو أن الساعات المقبلة قد تشهد تحركات مفاجئة داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تدخل أندية كبرى مثل أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي تغييرات كبيرة على قوائمها، في محاولة لتعزيز صفوفها قبل الموعد النهائي، بل مع كل التحركات المحتملة حالياً خلال «الميركاتو الشتوي» يبقى الأسبوع الأخير من الانتقالات مليئاً بالإثارة، حيث يمكن لدقيقة واحدة أن تغير مسار فريق بالكامل في صراع الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبقى كل شيء ممكناً، بحسب مصادر موقع «ميرور فوتبول».



ورغم أن مانشستر سيتي قد سبق الجميع بإبرام صفقات بارزة، أبرزها أنطوان سيمينيو من بورنموث ومارك جويهي من كريستال بالاس، فإن المنافسين لم يبدوا حتى الآن أي تحركات جادة مع اقتراب الساعة الحاسمة.

ويتابع أرسنال، متصدر الدوري حالياً، بتمعن المدافع الشاب فيكتور فالديبينياس من ريال مدريد، ومن المتوقع ألا تنفق الإدارة مبالغ ضخمة، لكنها قد تبرم صفقة ذكية، تعزز خط الدفاع قبل نهاية يناير الجاري.



وفي المقابل يسعى تشيلسي لتعزيز وسطه بعد إصابة داريو إيسوجو، ويعد دوغلاس لويز الخيار الأبرز، رغم تعقيدات الصفقة، بسبب إعارة اللاعب الحالية لنوتنغهام فورست وانتمائه الأصلي ليوفنتوس.

وفي غرب لندن قد ينجح فولهام في ضم جناح مانشستر سيتي أوسكار بوب، بالإضافة إلى مهاجم آيندهوفن ريكاردو بيبي مقابل 28 مليون جنيه استرليني، وفي شرق لندن يسعى وست هام لتدعيم هجومه عبر التعاقد مع أداما تراوري من وولفرهامبتون، في خطوة قد تحدث زلزالاً في تشكيل الفريق قبل نهاية الموسم.



ولا تتوقف الصفقات عند هذا الحد فلوكاس باكيتا قد يعود إلى فلامينغو، بينما يسعى بورنموث لضمان بديل لسيمينيو عبر ضم جناح فاسكو دا غاما، وحارس المرمى كريستوس مانداس، وتشير التقارير أيضاً إلى احتمالية عودة تامي أبراهام إلى أستون فيلا لتعزيز هجوم الفريق، في حين قد ينتقل توبي كولير من مانشستر يونايتد إلى هال سيتي على سبيل الإعارة.