زكريا أحمد: الحراس يتحملون مسؤولية 18.5% من أهداف الدور الأول

رصد الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في حراسة المرمى، أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بحراس المرمى والأهداف المسجلة في الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، والتي تعكس ملامح الصراع على مراكز جدول ترتيب المسابقة.



وأوضح العوضي أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 44 هدفاً، بنسبة 18.5% من إجمالي الأهداف المسجلة، مشيراً إلى أن الأخطاء توزعت بين 61 حالة تمركز خاطئ، و46 حالة عدم محاولة، و79 ردة فعل ضعيفة، و58 خطأً في زاوية الحارس، وتمريرة خاطئة واحدة، إضافة إلى 55 حالة تصدٍ غير ناجحة، و13 حالة تغطية، و7 عرضيات، و42 قراراً خاطئاً.



وبيّن أن أكثر الحراس مشاركة من حيث الدقائق بلغوا 1170 دقيقة بواقع 13 مباراة لكل منهم، وهم حمد المقبالي مع شباب الأهلي، وعلي الحوسني مع عجمان، وفهد الظنحاني مع بني ياس، وعلي خصيف مع الجزيرة، وأمجد السيد مع الظفرة.



وأشار إلى أن حمد المقبالي يعد الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه، بعدما استقبل 3 أهداف فقط خلال 13 مباراة، فيما خرج فريقه شباب الأهلي بشباك نظيفة في 10 مباريات، ليكون الأعلى بين الأندية، يليه كل من العين والوحدة والجزيرة في 6 مباريات، ثم الوصل وعجمان في 5 مباريات، وكلباء في 4 مباريات، ودبا الخور في مباراتين، في حين خرج كل من الظفرة والبطائح وبني ياس والشارقة بشباك نظيفة في مباراة واحدة لكل فريق.



ونوه إلى أن محمد سالم، حارس دبا، يتصدر قائمة أكثر الحراس تصدياً برصيد 42 تصدياً، يليه أحمد حمدان حارس خورفكان بـ39 تصدياً، ثم فهد الظنحاني بـ36، وعلي الحوسني بـ32، وكل من أمجد السيد وسلطان المنذري حارس كلباء بـ29 تصدياً.



وأكد الدكتور زكريا أن أمجد السيد وعلي خصيف هما الأعلى في المواجهات الهوائية برصيد 10 مواجهات لكل منهما، تلاهما أحمد حمدان بـ8 مواجهات، فيما كان أمجد الأفضل في تغطية المدافعين برصيد 113 تغطية، يليه خصيف بـ104، ثم محمد سالم بـ96، وكل من الظنحاني وعلي الحوسني بـ92 تغطية.



وأضاف أن علي خصيف يتصدر قائمة التمريرات الصحيحة برصيد 249 تمريرة، يليه فهد الظنحاني بـ244 تمريرة، ثم خالد عيسى حارس العين بـ236 تمريرة، مشيراً إلى أن علي الحوسني كان الأكثر تميزاً في التمرير الطويل للزملاء برصيد 77 تمريرة، يليه سلطان المنذري بـ65 تمريرة، ومحمد سالم بـ64 تمريرة، ثم كل من علي خصيف وخالد عيسى بـ63 تمريرة لكل منهما.



وعن الأهداف المسجلة في الدور الأول، والتي بلغت 238 هدفاً في 91 مباراة، أوضح الدكتور زكريا أن 70 هدفاً جاءت من تسديدات، و39 من حالات انفراد، و15 هدفاً بعد ركلات ركنية، و12 من كرات ثابتة، و11 لمست فيها الكرة اللاعب، و10 أهداف من تمريرات الزملاء، و27 هدفاً بالرأس، و10 تسديدات بعيدة، و68 هدفاً من كرات عرضية.



وأضاف أنه تم تسجيل 92 هدفاً في الشوط الأول، و119 هدفاً في الشوط الثاني، من بينها 14 هدفاً في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، و13 هدفاً في الوقت بدل الضائع للمباراة. كما بيّن أن توقيتات تسجيل الأهداف توزعت بواقع 31 هدفاً من الدقيقة الأولى حتى 15، و31 هدفاً من الدقيقة 16 حتى 30، و30 هدفاً من الدقيقة 31 حتى 45، و43 هدفاً من الدقيقة 46 حتى 60، و42 هدفاً من الدقيقة 61 حتى 75، و34 هدفاً من الدقيقة 76 حتى 90.