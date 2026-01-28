80 ألف متفرج بانتظار قمة إسبانيا ومصر الودية.. لماذا اختير لوسيل؟

تحفظ الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الكشف عن أسباب نقل المباراة الودية المقررة لمنتخبه الأول أمام المنتخب المصري، والمحددة يوم 30 مارس 2026، إلى ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، بدلاً من ملعب أحمد بن علي، الذي كان قد أعلن عنه في وقت سابق.



ورغم غياب التفاصيل المتعلقة بدوافع هذا التغيير، فإن المواجهة المرتقبة ستقام على استاد لوسيل، الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج، ويعد أحد أبرز الملاعب العالمية في الوقت الحالي، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان ملعب لوسيل قد حظي باهتمام عالمي واسع بعدما استضاف نهائي كأس العالم 2022، الذي جمع بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، وانتهى بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقبه العالمي الثالث بعد لقبي 1978 و1986.



وتعد هذه المباراة هي الثانية فقط في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ سبق أن التقى المنتخبان الإسباني والمصري مرة واحدة، وجرت في الثالث من يونيو عام 2006 على ملعب مارتينيز فاليرو في مدينة إلتشي، وانتهت بفوز إسبانيا بهدفين دون رد، سجلهما راؤول غونزاليس وخوسيه أنطونيو رييس.

وستكون ودية الدوحة ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقررة خلال العام الجاري باستضافة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.