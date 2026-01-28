برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان يهيمنون على إنتاج اللاعبين

كشف مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية عن قائمة الأندية الأكثر إنتاجاً للاعبي كرة القدم، الذين شاركوا في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الموسم الحالي.

وتصدر نادي برشلونة التصنيف بوجود ما لا يقل عن 40 لاعباً من خريجي أكاديمية «لا ماسيا» ينشطون في الدوريات الكبرى، متقدماً على ريال مدريد، الذي حل ثانياً بـ 35 لاعباً، فيما جاء باريس سان جيرمان في المركز الثالث بـ 31 لاعباً.



وحل استاد رين الفرنسي رابعاً بـ 29 لاعباً، متقدماً على أياكس أمستردام، الذي يعد أول نادٍ من خارج الدوريات الخمسة الكبرى في القائمة بـ 27 لاعباً، كما ضمت قائمة العشرة الأوائل أندية تشيلسي، ريال سوسيداد، مانشستر يونايتد، أرسنال، ومانشستر سيتي، وعلى الصعيد العالمي تصدر ريفر بليت الأرجنتيني قائمة الأندية غير الأوروبية، متقدماً على فلامنغو البرازيلي، وجينيراشن فوت السنغالي، كما استعرضت النشرة تصنيفات الموسم الحالي من حيث إجمالي دقائق اللعب في الدوريات الخمسة الكبرى، وجاء ريال مدريد في الصدارة، إلى جانب ترتيب الأندية خلال الخمس والعشر سنوات الماضية.



وفي كلا التصنيفين احتلت أندية برشلونة، ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، المراكز الثلاثة الأولى، متقدمة على أولمبيك ليون، في تأكيد جديد على مكانتها أكثر الأندية فاعلية في تكوين اللاعبين للدوريات الكبرى.

وأوضح المرصد أن أندية التدريب تعرف على أنها الفرق التي قضى فيها اللاعبون ثلاثة مواسم على الأقل بين سن 15 و21 عاماً، وأشار التقرير إلى أن أحدث تصنيف عالمي يعود إلى أكتوبر 2025، مع اعتماد بيانات مباريات الدوري المحلي حتى 12 يناير 2026.