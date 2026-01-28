إبراهيم الفردان يموّل صفقة انتقال فايز للنصر

كشف نادي النصر عن تكفل إبراهيم الفردان، عضو مجلس الشرف، بدعم صفقة انتقال اللاعب عصام فايز من عجمان إلى صفوف العميد.

وأعلن نادي النصر عن تعاقده رسميًا مع فايز لمدة 4 مواسم ونصف حتى 2030. ونشر النادي عبر حسابه تدوينة جاء فيها: "عضو مجلس الشرف إبراهيم حسين الفردان، يدعم صفقة انتقال اللاعب الدولي "عصام فايز" لصفوف العميد لمدة 4 مواسم ونصف حتى 2030."

وتأتي خطوة الفردان في تمويل صفقة اللاعب حتى تكون مثالاً يحتذى به في دعم النادي، ويمكن أن تفتح الطريق لباقي أعضاء مجلس الشرف لتبني تمويل صفقات أخرى في المستقبل.

ويُعد فايز لاعب منتخبنا الوطني ونادي عجمان رابع صفقات العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وخاض فايز، الذي يشغل مركز لاعب وسط، 7 مباريات مع عجمان في الموسم الحالي في جميع المسابقات، وسجل هدفًا واحدًا. وكان النصر أكمل 3 صفقات جديدة قبل فايز، وهم: المدافع الصربي ديفيد بيتروفيتش من نادي الشارقة، والمدافع النرويجي ماريوس هويبراتين، والمدافع التركي سردار ساتشي.