عبد المنصف يخرج عن صمته ويكشف كواليس أزمة «الزوجة الثانية»

خرج محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، عن صمته للحديث للمرة الأولى عن الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن حياته الخاصة، وذلك عقب تداول أنباء عن زواجه الثاني دون إعلان مسبق، وما ترتب على ذلك من ردود فعل كبيرة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى إعلان الفنانة إيمان الزيدي، خلال الأيام الماضية، انفصالها عن محمد عبد المنصف بعد زواج استمر سبع سنوات دون علم الرأي العام أو زوجته الأولى بهذه الزيجة من قبل، وهو ما دفع بالقضية إلى دائرة الاهتمام الإعلامي.

وأوضحت زوجته الأولى الفنانة لقاء الخميسي، في تصريحات لاحقة، أن علاقتها بمحمد عبد المنصف لم تشهد أي خلافات زوجية، مؤكدة استمرار زواجهما وعدم حدوث انفصال، ومعلنة تجاوز ما أثير بشأن الأزمة، مع توجيه الشكر لكل من دعمها وساندها خلال هذه الفترة.

وأوضح عبد المنصف، في تصريحات تلفزيونية، أنه حرص طوال مسيرته الرياضية على إبقاء حياته الأسرية بعيدًا عن التداول الإعلامي، مشيرًا إلى أن ما أُثير مؤخرًا يندرج ضمن إطار خاص يخصه وعائلته، ولا يرتبط بعمله أو تاريخه الرياضي.

واعترف الحارس الدولي السابق بوجود خطأ في تقدير بعض الأمور خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تعامل مع الموقف داخل أسرته بالصراحة والوضوح، من خلال نقاش مباشر جمع جميع الأطراف، وانتهى إلى احتواء الأزمة دون تدخلات خارجية.

وأشار عبد المنصف إلى تأثره بما جرى تداوله عنه خلال الأزمة، موضحًا أن بعض الاتهامات التي وجهت إليه صدرت دون الإحاطة بكامل تفاصيل الموقف، ومؤكدًا أن الظهور كشخصية عامة يضع صاحبه تحت ضغوط إضافية تستوجب قدرًا أكبر من الانضباط في التعامل مع الأمور الشخصية.

وشدد عبد المنصف على أن الخلافات التي ظهرت مؤخرًا جرى احتواؤها داخل أسرته، وأن الأمور عادت إلى الاستقرار بعد مناقشات واضحة وصريحة، موضحًا أنه لا يتردد في مصارحة عائلته بالحقيقة، وأن القيم الدينية والأخلاقية تظل الأساس الذي يحتكم إليه في مثل هذه المواقف.

واختتم عبد المنصف حديثه بالتأكيد على أن حياته الأسرية تسير حاليًا بصورة طبيعية، معربًا عن رغبته في إبقاء هذا الملف داخل نطاقه العائلي، والاكتفاء بما تم توضيحه للرأي العام احترامًا لأسرته وخصوصيتها.