مفاجأة كبيرة تنتظر مروان عثمان بعد تألقه المبكر مع الأهلي

اقترب مروان عثمان مهاجم النادي الأهلي المصري، من دخول حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد بدايته الإيجابية مع الفريق الأحمر، في خطوة قد تفتح أمامه باب الظهور الدولي لأول مرة إذا واصل الظهور بالمستوى نفسه.

وسجل عثمان أول أهدافه بقميص الأهلي خلال مواجهة وادي دجلة، بعدما أحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 67، مستغلًا عرضية متقنة من إمام عاشور، حولها برأسية قوية إلى داخل الشباك، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب مع الأهلي، وذلك في ثاني ظهور رسمي له بقميص الفريق، بعد مشاركته السابقة في مواجهة يانغ أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا، والتي قاد خلالها هجوم الفريق دون أن ينجح في التسجيل.

ورفع عثمان رصيده إلى ثلاثة أهداف في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما سبق له التسجيل مرتين مع سيراميكا كليوباترا في مباراتي طلائع الجيش وحرس الحدود، قبل انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكدت مصادر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، يراقب أداء مروان عثمان منذ فترة تواجده مع سيراميكا كليوباترا، مع وجود قناعة بقدراته الفنية والبدنية، في إطار البحث عن حلول لمركز رأس الحربة.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب بات مرشحًا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقرر في شهر مارس المقبل، حال استمرار مشاركته مع الأهلي، ونجاحه في تقديم الإضافة المطلوبة في مركز المهاجم الصريح.

وينافس عثمان على مركز الهجوم في المنتخب عدد من اللاعبين، من بينهم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، وصلاح محسن مهاجم المصري، ومروان حمدي مهاجم بيراميدز، إلى جانب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، مع اتجاه الجهاز الفني لإعادة تقييم الخيارات خلال الفترة المقبلة.

وأعرب مروان عثمان عن سعادته بتسجيل هدفه الأول مع الأهلي، مؤكدًا أن الانضمام إلى صفوف منتخب مصر يمثل الهدف الأهم في مسيرته، في ظل طموحه بالمشاركة في البطولات الكبرى على الصعيد الدولي.