الزمالك يخطط للاستفادة من عبد الله السعيد بعد الاعتزال

كشف نادي الزمالك عن توجه داخلي للحفاظ على عبد الله السعيد داخل منظومة النادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة حول مستقبله مع الفريق الأول، وما تردد عن تفكيره في الرحيل بسبب الأوضاع المالية الحالية.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أثرت على انتظام صرف مستحقات اللاعبين، إلى جانب إيقاف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نتيجة مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين سابقين، وهو ما تسبب في حالة عدم رضا داخل صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه الأوضاع دفعت عبد الله السعيد إلى التفكير في الرحيل خلال الفترة الماضية، في ظل تأخر مستحقاته، قبل أن تتأكد قوة العلاقة بينه وبين جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مع اتجاه اللاعب لإنهاء مسيرته الكروية بقميص الزمالك.

ويتمسك مجلس إدارة الزمالك ببقاء السعيد، وينظر إليه كعنصر مؤثر داخل غرفة الملابس، مع وجود اتجاه للاستفادة من خبراته بعد الاعتزال، عبر توليه منصبًا إداريًا أو دورًا مرتبطًا بشكل مباشر بفريق الكرة.

ويؤدي عبد الله السعيد دورًا قياديًا داخل الفريق رغم عدم حمله شارة القيادة رسميًا، إذ يلجأ إليه اللاعبون في الأزمات، كما يقوم بدور حلقة الوصل بينهم وبين إدارة النادي خلال الفترات الصعبة.

وشارك السعيد مؤخرًا في جزء من التدريبات، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية، بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الخامس برصيد 22 نقطة، فيما يأتي بتروجت في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.