أبطال سابقون مهددون بتوديع دوري أبطال أوروبا مبكرًا

يسدل الستار على مرحلة الدوري من منافسات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، بإقامة الجولة الثامنة والأخيرة، التي ستحسم هوية الأندية المتأهلة مباشرة إلى دور الـ 16، إلى جانب الفرق المتجهة إلى مرحلة الملحق، مع احتمالات بخروج مبكر لأندية سبق لها التتويج باللقب القاري.

ويبرز من بين الأندية المهددة بالإقصاء المبكر أبطال سابقون للمسابقة، في مقدمتهم بنفيكا المتوج باللقب مرتين، وأياكس صاحب الألقاب الأربعة، إلى جانب أولمبيك مارسيليا بطل نسخة 1993.

وضمنت أندية آرسنال وبايرن ميونخ التأهل المباشر إلى دور الـ 16 قبل الجولة الختامية، فيما ودعت فرق آينتراخت فرانكفورت وسلافيا براغ وفياريال وكاراباخ المنافسات رسميًا، مع استمرار التنافس على بقية بطاقات التأهل.

ويتنافس 30 فريقًا على 22 مقعدًا متبقيًا، بواقع 6 بطاقات للتأهل المباشر و16 بطاقة لمرحلة الملحق، في ظل حسابات معقدة قد تفرض خروج أسماء ثقيلة من البطولة الأوروبية.

ويواجه نابولي خطر الإقصاء بعد تراجعه إلى المركز الـ 25 برصيد 8 نقاط، إذ يحتاج إلى الفوز على تشيلسي، مع انتظار نتائج أخرى تصب في مصلحته، من أجل الحفاظ على آماله في الاستمرار بالبطولة.

ويصطدم بنفيكا، المتوج بلقب دوري الأبطال مرتين، بموقف صعب بعدما تراجع إلى المركز الـ 29 برصيد 6 نقاط، حيث يلتقي ريال مدريد الساعي لحسم تأهله المباشر، مع ارتباط مصير الفريق البرتغالي بنتائج مواجهات أخرى.

ويعيش أياكس الهولندي وضعًا مشابهًا، إذ يحتل المركز الـ 32 برصيد 6 نقاط، ويخوض مواجهة لا بديل فيها عن الفوز أمام أولمبياكوس، مع ترقب نتائج الفرق المنافسة على مراكز الملحق.

ويتمسك باير ليفركوزن بفرصته في البقاء، بعدما استقر في المركز الـ 20 برصيد 9 نقاط، حيث يحتاج إلى الفوز على فياريال لضمان بطاقة الملحق، بينما قد يؤدي أي تعثر إلى خروجه من المنافسة.

ويخوض أولمبيك مارسيليا اختبارًا صعبًا أمام كلوب بروغ، إذ يحتل الفريق الفرنسي المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط، ولا يملك سوى خيار الفوز من أجل الاستمرار في البطولة.