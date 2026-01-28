رقم ثقيل يطارد الزمالك في قضية «زيزو»

يواجه نادي الزمالك المصري ملفًا قانونيًا معقدًا في قضية لاعبه السابق أحمد «زيزو»، بعد تصريحات رسمية من ممثل اللاعب أكدت استمرار النزاع حول المستحقات المالية المتأخرة، مع استمرار نظر القضية أمام لجنة شؤون اللاعبين، باتحاد الكرة المصري.

وكشف أشرف عبد العزيز، محامي زيزو، أن قيمة المستحقات المتأخرة تصل إلى 83 مليون جنيه مصري، مشددًا على أن هذه المبالغ لم تسدد حتى الآن، وأن موقف اللاعب القانوني يمنحه أحقية المطالبة بها كاملة من نادي الزمالك.

وأوضح المحامي أن إدارة الزمالك طلبت في وقت سابق مهلة إضافية لتقديم مستندات تفيد بسداد مستحقات اللاعب، إلا أن ما قدم للجنة، بحسب قوله، اقتصر على إيصالات تتعلق بعقود سابقة، دون وجود ما يثبت سداد مستحقات العقد الأخير.

وانتقل زيزو إلى صفوف الأهلي خلال شهر يونيو الماضي عقب نهاية عقده مع الزمالك، ولكن استمر الخلاف المالي بين اللاعب والزمالك دون تسوية، ليعرض الملف لاحقًا على لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة للفصل فيه.

وأكد محامي اللاعب أن الزمالك لم يقدم ما يثبت حصول زيزو على كامل حقوقه المالية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم امتلاكه أي معلومات تؤكد تقاضي اللاعب أموالًا من رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق.

وأشار إلى أن توقيع زيزو للأهلي تم خلال الفترة القانونية، موضحًا أن حصول اللاعب على تأشيرة الولايات المتحدة في وقت مبكر لا يمثل دليلًا على توقيع سابق، وإنما جاء لأسباب تتعلق بالمشاركة المحتملة في كأس العالم للأندية.

ويترقب الطرفان قرار لجنة شؤون اللاعبين خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار النزاع حول المستحقات المالية، وما يترتب عليه من التزامات محتملة على نادي الزمالك.