دي ماريا يوضح الفارق بين رونالدو وميسي

تحدث الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا، عن تجربته الطويلة مع اثنين من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث، مستندًا إلى معايشة يومية داخل غرفة الملابس والمباريات الكبرى، بعد أن لعب إلى جانب ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان، ومع كريستيانو رونالدو في ريال مدريد.

وكشف نجم ريال مدريد السابق عن رؤيته الخاصة لطبيعة الاختلاف بين النجمين، مؤكدًا أن المقارنة بينهما لا تنفصل عن أسلوب العمل داخل وخارج الملعب، وطريقة تعامل كل منهما مع كرة القدم على مدار مسيرته.

ويفضل دي ماريا كريستيانو رونالدو من حيث الاحترافية، موضحًا أن اللاعب البرتغالي يتميز بانضباط شديد والتزام كامل بالتدريبات والعمل اليومي، إلى جانب سعي دائم للتطور ومنافسة نفسه ومن حوله من أجل البقاء في القمة.

وأشار اللاعب الأرجنتيني إلى أن رونالدو كرس سنوات طويلة للعمل البدني والذهني، واضعًا كل تركيزه على تسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب، في فترة شهدت منافسة قوية مع ليونيل ميسي، ما جعل طريقه نحو التفوق أكثر صعوبة.

وامتدح دي ماريا موهبة ميسي الفطرية، معتبرًا أن نجم برشلونة السابق يمتلك قدرات طبيعية نادرة، تظهر فور دخوله أرض الملعب، دون الحاجة إلى مجهود إضافي أو استعدادات استثنائية، بحسب وصفه.

وأكد نجم بنفيكا أن ميسي قادر على صناعة الفارق بأبسط التفاصيل، موضحًا أن ما يقدمه داخل الملعب يعكس موهبة استثنائية منحها الله له، وهو ما يجعله مختلفًا عن أي لاعب آخر.

وشدد دي ماريا على أن المقارنة بين رونالدو وميسي لا تقلل من قيمة أي منهما، موضحًا أن لكل لاعب طريقته الخاصة التي جعلته أسطورة في تاريخ اللعبة، سواء عبر العمل الدؤوب أو الموهبة الخالصة.

وجاء حديث دي ماريا في سياق مقابلة موسعة تناول خلالها عدة محاور، من بينها مشاعره قبل مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، حيث أوضح أنه يعيش حالة خاصة قبل المباراة في ظل ارتباطه القوي بالناديين، مؤكدًا صعوبة الاختيار بين فريقين قضى معهما سنوات مهمة في مسيرته.

وقال النجم الأرجنتيني إنه يميل إلى مساندة بنفيكا في هذه المواجهة، نظرًا لوضع الفريق في البطولة، مشيرًا إلى أن ريال مدريد بات قريبًا من التأهل، بينما يحتاج النادي البرتغالي إلى نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره الأوروبي.

وأشاد دي ماريا بمدرب بنفيكا الحالي جوزيه مورينيو، مؤكدًا أن الأخير لعب دورًا محوريًا في مسيرته، بعدما منحه فرصة الانتقال إلى ريال مدريد عقب كأس العالم 2010، مضيفًا أن مورينيو كان داعمًا كبيرًا له على المستويين الإنساني والفني.

وأوضح لاعب ريال مدريد السابق أن مورينيو يعد الأفضل بالنسبة له، سواء كمدرب أو كشخص، مشيرًا إلى أن العلاقة التي جمعته به تركت أثرًا واضحًا في مسيرته الاحترافية.

وتطرق دي ماريا إلى واقع التدريب داخل ريال مدريد، موضحًا أن العمل في نادٍ بهذا الحجم يخضع لضغط دائم لتحقيق النتائج، ولا يمنح المدربين فترات طويلة للتجربة أو البناء التدريجي، مشيدًا في الوقت نفسه بالقدرات التدريبية لمدرب الميرنغي السابق تشابي ألونسو رغم هذه الظروف.

وأبدى دي ماريا ثقته في مدرب الريال الحالي ألفارو أربيلوا، مشيرًا إلى معرفته به على المستوى الشخصي، ومؤكدًا أن بدايته لم تكن سهلة، لكنه استطاع تحسين الأوضاع مع مرور الوقت.