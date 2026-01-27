بايرن ميونخ يثبت هاري كين في بافاريا

يتجه نادي بايرن ميونخ إلى الحفاظ على استقراره الهجومي خلال المرحلة المقبلة، في إطار سعي الإدارة لضمان استمرار العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق محليًا وقاريًا، مع اقتراب الموسم من مراحله المهمة.

ويتحرك النادي البافاري خلال الفترة الحالية لترتيب ملفات التعاقدات والتمديدات، بهدف تأمين الركائز الرئيسية داخل التشكيل، وتفادي أي متغيرات قد تؤثر على توازن الفريق في المنافسات المختلفة.

ويقترب بايرن ميونخ من تمديد عقد مهاجمه الإنجليزي هاري كين لموسمين إضافيين، وفقًا لتقارير إعلامية، في خطوة تهدف إلى الإبقاء على هداف الفريق داخل صفوفه لما بعد نهاية عقده الحالي.

ويواصل كين تقديم مستويات قوية منذ انضمامه إلى بايرن ميونخ عام 2023، بعدما سجل 119 هدفًا وصنع 30 هدفًا خلال 126 مباراة بقميص الفريق البافاري، ليصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في تلك الفترة.

ويتصدر المهاجم الإنجليزي قائمة أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم، بعدما توج في الموسم الماضي بأول لقب في مسيرته الكروية عقب فوزه بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ.

وتعاقد النادي البافاري مع كين قادمًا من توتنهام الإنجليزي مقابل ما يقارب 100 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات حتى 30 يونيو 2027، ضمن واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ النادي.

ويتردد اسم هاري كين خلال الموسم الجاري في سياق الحديث عن مستقبله، مع معلومات أشارت إلى إمكانية رحيله بنهاية موسم 2025–2026 بدافع رغبته العائلية في العودة إلى إنجلترا، قبل تدخل إدارة بايرن لترتيب الوضع.

وأكد المدير الرياضي للنادي ماكس إيبرل أن عقد كين لا يزال ممتدًا حتى عام 2027، مشيرًا إلى أن اللاعب يجري محادثات مستمرة مع الإدارة من أجل البقاء لفترة أطول داخل ألمانيا.

وأوضح إيبرل أن النادي يتفاوض مع كين من أجل استمراره على الأقل لموسم إضافي، مؤكدًا رغبة بايرن في الاحتفاظ بمهاجمه الأساسي ضمن خططه المقبلة.

وقاد كين بايرن ميونخ هذا الموسم للتأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 7 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة حتى مرحلة الدوري.

وعزز المهاجم الإنجليزي حضور الفريق محليًا أيضًا، بعد تسجيله 21 هدفًا في 19 مباراة بالدوري الألماني، ليسهم في تصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، جمعها من 19 مباراة.