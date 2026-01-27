جلسة عتاب تهدد مكان نجم الزمالك في التشكيل الأساسي

عقد معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع أحد لاعبي الفريق عقب التعادل السلبي أمام المصري البورسعيدي، في مواجهة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما رصد الجهاز الفني تراجعًا واضحًا في مستواه خلال اللقاء.

وجاء التعادل ليكتفي الزمالك بحصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 7 نقاط، مع استمرار المنافسة بعد فوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي واشتداد الصراع على بطاقات التأهل.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الجلسة شهدت عتابًا شديدًا من معتمد جمال للمدافع حسام عبد المجيد، بسبب الأخطاء المتكررة وفقدان التركيز، خاصة في التمرير وبناء اللعب من الخلف، وهو ما انعكس على أداء الفريق بشكل عام.

وشدد المدير الفني خلال حديثه مع اللاعب على أن التألق مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية يفرض مسؤولية أكبر داخل الزمالك، مؤكدًا أن استمرار الأخطاء بنفس الصورة سيجعل دكة البدلاء خيارًا مطروحًا خلال الفترة المقبلة.

وربط الجهاز الفني المشاركة الأساسية بالالتزام والتركيز داخل الملعب، في ظل سعي الزمالك لتصحيح مساره القاري، والحفاظ على حظوظه في التأهل، مع مراجعة بعض الاختيارات الفنية قبل المواجهات المقبلة.