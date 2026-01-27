رقم مورينيو يمنعه من تهنئة أربيلوا

فسر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا سبب عدم تواصله مع ألفارو أربيلوا لتهنئته بتولي تدريب ريال مدريد، مؤكدًا أن الأمر يعود لأسباب شخصية تتعلق بأرقام هاتفه، وليس لأي خلاف أو موقف سلبي تجاه المدرب الإسباني.

وأوضح مورينيو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة ريال مدريد مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، أن رقم هاتفه الأساسي معقد ولا يحتفظ به سوى أفراد عائلته، بينما يستخدم رقمًا آخر يتغير باستمرار، ما يؤدي إلى فقدانه العديد من جهات الاتصال، وهو ما حال دون إجراء المكالمة.

وشدد المدير الفني لبنفيكا على أن عدم الاتصال لا يحمل أي رسالة سلبية، مؤكدًا أن التمنيات الطيبة لا تتطلب تواصلًا مباشرًا، وأن أربيلوا يعلم جيدًا تقديره له، تمامًا كما يكن هو مشاعر الاحترام ذاتها تجاه مورينيو.

ونفى مورينيو، في السياق ذاته، ما تم تداوله حول أن تصريحاته السابقة بشأن قلة خبرة بعض المدربين كانت موجهة إلى أربيلوا، موضحًا أن التأويلات جاءت من وسائل الإعلام، لا سيما في إسبانيا، مؤكدًا أن أربيلوا وتشابي ألونسو بمثابة ابنين له، وأنه يحتفظ لهما بمكانة خاصة على الصعيدين المهني والإنساني.

وأشاد المدرب البرتغالي بإمكانات أربيلوا التدريبية، معتبرًا أنه قادر على قيادة أي ناد في العالم، متمنيًا له مسيرة ناجحة مع ريال مدريد، ومؤكدًا أنه لا يحتاج إلى تقديم نصائح له بقدر ما يتمنى أن يستمتع بعمله في ظل الضغوط المصاحبة لمهنة التدريب.

وتطرق مورينيو إلى مواجهة ريال مدريد المرتقبة، مؤكدًا ضرورة اللعب بتوازن أمام فريق يمتلك عناصر قوية، مشيرًا إلى أن بنفيكا سيدخل اللقاء بهدف التسجيل دون المخاطرة بخسارة كبيرة، في مواجهة وصفها بالصعبة أمام ناد يضم لاعبين على أعلى مستوى.