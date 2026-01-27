مأساة على الطريق: وفاة 7 مشجعين لفريق باوك اليوناني في حادث سير مروع



توفي سبعة مشجعين لكرة القدم، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطرة، في حادث تصادم مروع وقع اليوم الثلاثاء على أحد الطرق في غرب رومانيا.



وكان الضحايا في طريقهم إلى فرنسا لمؤازرة فريقهم باوك اليوناني في مباراة حاسمة ضمن منافسات الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام نادي أولمبيك ليون الفرنسي والمقررة يوم الخميس 29 يناير.



وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحافلة الصغيرة التي كانت تقل المشجعين حاولت تنفيذ مناورة لتجاوز مركبة أخرى، قبل أن تصطدم بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، ما أسفر عن الحصيلة المأساوية للضحايا.



وتم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما أرسلت السفارة اليونانية في بوخارست فريق دعم لتقديم المساعدة لأسر الضحايا.



وأعرب مسؤولو نادي باوك عن حزنهم العميق، مؤكدين أن الحادث المأساوي ألحق خسارة كبيرة بعشاق الفريق الذين كانوا يسافرون لمؤازرته في أوروبا.



وأعرب نادي أولمبيك ليون عن خالص تعازيه لنادي باوك إثر الوفاة المأساوية لعدد من مشجعيه في حادث سير اليوم عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي.

وأضاف: تتوجه كل الأفكار إلى المصابين الذين يخوضون معركتهم حالياً.



وسيتم تقديم تكريم لضحايا الحادث خلال مباراة أولمبيك ليون باوك المقررة بعد غد.