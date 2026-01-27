دوري الأبطال.. الليلة الأخيرة في مرحلة المجموعات بين الأحلام وانتظار المعجزات



بعد 126 مباراة، شهدت تسجيل 426 هدفاً، من بينها خمس ثلاثيات، و28 ⁠بطاقة حمراء، تصل مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى ذروتها الأربعاء، إذ يمتلك 30 من أصل 36 فريقاً حظوظاً ‌متباينة في التقدم بالبطولة في الليلة الأخيرة من هذه المرحلة في جميع أنحاء أوروبا.



وضمن أرسنال، وهو الفريق الوحيد الذي يمتلك سجلاً مثالياً بسبعة انتصارات، وبايرن ميونيخ، التأهل بالفعل بين أول ثمانية مراكز، وتأهلا بالتالي مباشرة إلى دور الستة عشر.



وأقصيت الفرق الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب، وهي كيرات ألماتي وفياريال وسلافيا براغ وأينتراخت فرانكفورت، من البطولة، بينما ضمن 13 نادياً على الأقل التأهل إلى الملحق.

لكن السيناريوهات معقدة، إذ تحاول بعض الفرق تجنب خطر خوض الملحق، بانتزاع أحد المراكز الثمانية الأولى، في حين تحاول ⁠فرق أخرى الحصول على طوق نجاة، بتجنب إنهاء مرحلة الدوري تحت عتبة الخروج من البطولة في المركز 24.



وتتبقى ستة مراكز متاحة للتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر في الليلة الأخيرة، وسيكون مصير ريال مدريد وليفربول وتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان، حامل اللقب، ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي بين أيديهم للحصول على واحد من ⁠هذه المقاعد.



وسيضمن فوز ريال مدريد في بنفيكا، وليفربول أمام ضيفه قرة باغ، وتوتنهام أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت، للفرق الثلاث، التأهل المباشر لمرحلة خروج المغلوب.



وتعد مواجهة باريس سان جيرمان، صاحب المركز السادس، لضيفه نيوكاسل يونايتد، سابع الترتيب، المباراة الأبرز، مع امتلاك الفريقين 13 نقطة، وتساويهما في فارق الأهداف.

وسيتأهل الفائز منهما مباشرة، في حين سيخوض الخاسر الملحق، على الأرجح، وسيبقي التعادل الفريقين في حالة ​قلق وترقب.



وقد يتأهل تشيلسي صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة على الأرجح، إذا فاز على نابولي، الذي يصارع من ​أجل البقاء في البطولة، رغم أنه يمكن أن يتراجع ​إلى مراكز الملحق بفارق الأهداف، مع وجود العديد من الأندية التي جمعت 13 نقطة، أسفل خط التأهل المباشر.



ومع تأكد خسارة واحد من باريس سان جيرمان أو نيوكاسل، أو كليهما، للنقاط، ‌فإن برشلونة وسبورتنغ لشبونة ومانشستر ‌سيتي وأتليتيكو مدريد وأتلانتا، الذين يملكون 13 ⁠نقطة، سيخوضون الجولة الأخيرة ولديهم فرصة لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول ثمانية مراكز.



وربما يكون فوز برشلونة بنتيجة كبيرة على ضيفه كوبنهاغن، كافياً على الأرجح، لكن الفوز بفارق ضئيل قد يجعله عرضة للخطر بفارق الأهداف، على الرغم من أن سبورتنغ سيخوض اختباراً صعباً أمام أتليتيك بيلباو، الذي ينافس أيضاً على مركز مؤهل إلى الملحق.



ويتعين على سيتي الفوز على ضيفه غلطة سراي، ​وأن تلعب النتائج الأخرى في صالحه، لتجنب ​الملحق الذي خرج منه في الموسم الماضي، في حين سيضمن الفوز للفريق التركي مكاناً في الملحق.

وقد يعني انتصار سيتي أن ستة فرق إنجليزية ستنهي مرحلة الدوري في المراكز الثمانية الأولى، في إنجاز رائع.



كما يمكن لأتليتيكو مدريد التأهل ضمن الثمانية الأوائل، إذا حقق فوزاً كبيراً على ضيفه بودو/جليمت النرويجي، بينما سيحتاج أتلانتا إلى أهداف كثيرة في شباك أونيون سان جيلواز البلجيكي، مع الأمل في تعثر الفرق الأخرى، ليخطف المركز الثامن.



ورغم أن إنتر ميلان صاحب المركز 14، ويوفنتوس الذي يحتل المركز 15 (ولهما 12 نقطة)، ضمنا أحد المراكز المؤهلة إلى الملحق، فإنهما يريدان ضمان الحصول على مركز يضمن لهما أفضلية في القرعة، بإنهاء مرحلة الدوري بين المركزين التاسع و16.



ويحل إنتر، الذي تأهل إلى نهائي الموسم الماضي، ضيفاً على بروسيا دورتموند، الذي يحتل المركز 16، وله 11 نقطة، وسيسافر يوفنتوس إلى موناكو.



ولا يزال بإمكان العديد من الفرق، من بينهما مرسيليا وباير ليفركوزن وأيندهوفن، إنهاء مرحلة الدوري ضمن أفضل 16 فريقاً، أو الخروج من البطولة، ومن المرجح أن تكون مباراة مرسيليا ضد كلوب بروج، الذي يجب أن يفوز لتجنب الإقصاء، واحدة من عدة مباريات مثيرة.



ويجد كل من بنفيكا وأياكس أمستردام، نفسيهما في موقف حرج، مع اقتراب خطر الإقصاء.



ويتعين على بنفيكا (المركز 29)، بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، هزيمة ريال مدريد، وانتظار نتائج المباريات الأخرى، بينما يتعين على أياكس الفائز باللقب أربع مرات (المركز 32)، التغلب على أولمبياكوس صاحب ⁠المركز 24، ثم تمني حدوث معجزة.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة لدوري الأبطال والقنوات الناقلة

تجري جميع مباريات الجولة الأخيرة لدوري الأبطال منتصف ليل الأربعاء، وهي منقولة على قنوات «بي أن سبورت»، حيث تنقل «بي أن سبورت 1» لقاء باريس سان جيرمان ونيوكاسل، وتنقل القناة الرابعة مواجهة بنفيكا بقيادة مورينو مع فريقه القديم ريال مدريد، وتنقل القناة الثالثة لقاء برشلونة وكوبنهاغن، والقناة الخامسة لقاء مانشستر سيتي وغلطة سراي، والقناة السادسة لقاء ليفربول وقره باغ.