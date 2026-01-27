غوارديولا يكشف سر أزمة هالاند التهديفية

وجه الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اللوم لزملاء المهاجم النرويجي في صفوف الفريق، إرلينغ هالاند، على تراجع معدله التهديفية، معبرا عن دعمه للاعب من أجل مواصلة التسجيل لبقية حياته.

وسجل هالاند هدفا وحيدا في آخر 9 مباريات، وكان من ركلة جزاء، وقبل ذلك كان قد أحرز 38 هدفا في 28 مباراة، بكل المسابقات، وهو ما وُصف بأنه المستوى الأفضل في مسيرته.

وسُئل جوارديولا عن سبب المشاكل التي يعاني منها هالاند أمام المرمى حيث رد المدرب: "إنه الفريق".

وأضاف الثلاثاء: "اصنعوا له المزيد من الفرص وهو سيسجل.. لا تستهين أبدا بالمهاجمين، الهدافين، لأنهم دائما سيجلعونك صامتا".

وتابع: "سيسجل أهدافا لبقية حياته، هذا أمر مؤكد".

وقد يحتاج سيتي من هالاند أن يستعيد مستوى بداية الموسم الحالي، عندما يلعب مباراة دوري أبطال أوروبا أمام جالطة سراي التركي الأربعاء.

ويحتاج الفريق الإنجليزي للفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في إنهاء مرحلة المجموعة ضمن الثمانية الأوائل ويتأهل مباشرة إلى دور الـ16 دون الحاجة إلى دور خروج المغلوب مثلما حدث الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن تشمل قائمة غلاطة سراي ثنائي مانشستر سيتي السابق، لاعب الوسط الألماني إلكاي جندوجان، والفائز بالثلاثية تحت قيادة غوارديولا في موسم 2022 / 2023، ومواطنه ليروي ساني جناح الفريق.

وصعّب مانشستر سيتي الأمور على نفسه بالخسارة المفاجئة أمام بودو/جليمت النرويجي الأسبوع الماضي، ما جعله يحتل المركز الحادي عشر بين 36 فريقا.

ويفتقد غوارديولا صانع ألعابه رودري للإيقاف، والمدافع البرتغالي روبن دياز وزميله الكرواتي يوشكو جفارديول، والإنجليزي جون ستونز للإصابة، بينما لا يحق للثنائي الوافد الجديد في يناير ، الغاني أنتوني سيمينيو والإنجليزي مارك جيهي بالمشاركة في هذه المرحلة من البطولة". وقال المدرب: "نحن حيث نستحق أن نكون".