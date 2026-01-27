مانشستر يونايتد يدفع ثمن الفوز على آرسنال

دخل مانشستر يونايتد مرحلة صعبة عقب انتصاره على آرسنال، بعدما فقد أحد عناصره الشابة بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب الدنماركي باتريك دروغو أثبتت إصابته بقطع في أوتار الركبة، ما يعني غيابه عن الملاعب لفترة طويلة قد تمتد إلى نحو عشرة أسابيع.



وشارك دروغو في الفوز المثير على آرسنال بنتيجة 3-2، ونجح في تسجيل أحد أهداف اللقاء، قبل أن يتعرض للإصابة قبل عشر دقائق من النهاية، إثر سقوطه أثناء منافسة على كرة طويلة، ليغادر الملعب متأثرًا بآلامه.

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الإصابة جاءت في توقيت صعب، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي كان من أبرز عناصر اللقاء أمام آرسنال.



وفي السياق نفسه، أشار تقرير لصحيفة «ذا أثليتيك» إلى أن الجهاز الطبي في مانشستر يونايتد لا يزال يقيم حالة اللاعب بشكل دقيق، مع ترجيح غيابه قرابة عشرة أسابيع، وهو ما يشكل ضربة فنية للفريق في المرحلة المقبلة.

وكان المدرب المؤقت مايكل كاريك يأمل في أن تكون إصابة دروغو بسيطة، حيث قال عقب المباراة إن التقييم المبدئي لم يكن دقيقًا، إلا أن نتائج الفحوص بددت تلك الآمال، بعد التأكد من خطورة الإصابة.



ويمثل غياب دروغو خسارة لمانشستر يونايتد، خاصة بعد البداية الإيجابية لكاريك، الذي حصد 7 نقاط من أول 9 ممكنة منذ توليه المهمة، في وقت يحتل فيه الفريق المركز الرابع برصيد 38 نقطة من 23 مباراة، مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن المتصدر آرسنال.