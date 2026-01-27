عيد ميلاد جورجينا يحظى باحتفال خاص من رونالدو

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعيد ميلاد شريكة حياته جورجينا رودريغيز، في مناسبة خاصة حرص خلالها على توجيه رسالة تعكس مكانتها في حياته، وسط تفاعل كبير من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي. ونشر رونالدو صورة تجمعه بجورجينا عبر حساباته الرسمية، وكتب رسالة قال فيها: «عيد ميلاد سعيد لامرأة حياتي»، في تعبير عاطفي لفت أنظار الجماهير.

وكانت جورجينا قد أعلنت زواجها من رونالدو رسمياً خلال عام 2025، بعد نشر صورة لخاتم الخطوبة عبر حسابها على «إنستغرام»، وهو الإعلان الذي حظي حينها باهتمام كبير من وسائل الإعلام والجمهور.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مراسم الزواج قد تقام بشكل رسمي عقب انتهاء مشاركة رونالدو مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2026، في ظل التزامات اللاعب الرياضية خلال المرحلة الحالية.

وفي سياق آخر، واصلت جورجينا رودريغيز حضورها المميز خارج الملاعب، بعدما شاركت مؤخراً في العرض الخاص للفيلم الوثائقي عن السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، والذي أُقيم داخل البيت الأبيض.

ونشرت جورجينا عدداً من الصور من داخل مقر الرئاسة الأمريكية عبر حسابها على «إنستغرام»، من بينها صورة أمام الملصق الرسمي للفيلم، وأخرى لميلانيا ترامب خلال إلقاء كلمتها، وعلقت مؤكدة سعادتها بالحضور، ومشيدة بالتجربة وبالجهد المبذول في العمل الوثائقي.

وليست هذه الزيارة الأولى لجورجينا إلى البيت الأبيض، إذ سبق أن رافقت رونالدو في نوفمبر الماضي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل المكتب البيضاوي.