تطورات جديدة في ملف المدرب الأجنبي بالزمالك

تواصل إدارة نادي الزمالك المصري العمل على حسم ملف المدير الفني الأجنبي خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار البحث عن الاسم الأنسب لقيادة الفريق، دون الوصول إلى قرار نهائي حتى الآن. وأكد الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، نقلاً عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة لم تستقر بعد على هوية المدرب الأجنبي الجديد، مشيراً إلى أن الملف لا يزال قيد الدراسة، مع بحث أكثر من خيار مطروح.



ونفى مسؤول داخل نادي الزمالك، صحة ما تردد عن التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك السابق، مؤكداً أن المدرب غير موجود ضمن حسابات النادي في الوقت الحالي، وأن الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة.



وتطرّق شوبير إلى اسم البرتغالي باولو سيرجيو، الذي تردد خلال الساعات الماضية كأحد المرشحين لتولي المهمة، موضحاً أن الزمالك استبعد هذا الخيار أيضاً، نظراً لارتباط المدرب بعقد رسمي مع نادي الأخدود، وعدم وجود أي تحركات للتعاقد معه.



وأشار إلى أن إدارة الزمالك تواصل دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، مع التأكيد على أن اختيار المدير الفني الجديد، سيتم وفق معايير فنية وإدارية محددة، تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك، في وقت يسعى فيه الزمالك إلى تحقيق الاستقرار الفني، تمهيداً للمرحلة المقبلة من الموسم، مع الحرص على اتخاذ القرار النهائي، بعيداً عن الضغوط والتكهنات المتداولة.