الأهلي المصري يرفض رحيل هذا اللاعب

حسم النادي الأهلي المصري موقفه من مستقبل مهاجمه محمد شريف خلال الفترة الحالية، في ظل ما تردد مؤخراً عن احتمالية خروجه من الفريق على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الجارية. ورفض الأهلي فكرة إعارة محمد شريف إلى الاتحاد السكندري، بعد انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن وجود اتجاه داخل النادي للموافقة على رحيل اللاعب مؤقتاً، وهو ما نفته إدارة الكرة بشكل واضح.



وكشف الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية، أنه تواصل مع مصدر داخل النادي الأهلي للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله، مؤكداً أن الرد جاء قاطعاً بعدم وجود أي نية للتفريط في محمد شريف أو خروجه على سبيل الإعارة في الوقت الحالي.



وأوضح المصدر أن محمد شريف مستمر مع الفريق، ويعد أحد العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني، ولا يوجد اتجاه للموافقة على رحيله، سواء للاتحاد السكندري أو لأي نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ما أثير حول إعارة اللاعب لا يستند إلى أي قرارات رسمية داخل الأهلي، مؤكداً أن ملف محمد شريف لم يُطرح من الأساس على طاولة الإدارة.

ويواصل محمد شريف تدريباته مع الأهلي بشكل طبيعي، في ظل تمسك النادي باستمراره ضمن صفوف الفريق، مع التركيز على المرحلة المقبلة من الموسم والاستحقاقات المحلية والقارية.