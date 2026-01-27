يوكانوفيتش يلمّح لتحركات جديدة للنصر في سوق الانتقالات

لمّح الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، إلى أن الفريق يراقب سوق الانتقالات بحثاً عن فرص لتعزيز صفوفه، مؤكداً أن إدارة الفريق تسعى إلى تقوية الفريق قدر الإمكان خلال الفترة الحالية. وأضاف يوكانوفيتش أن التعاقدات الجديدة الثلاثة تشكل إضافة مهمة للفريق، وأنه من المتوقع استمرار البحث عن لاعبين آخرين إذا توفرت الفرص المناسبة. وعقد النصر 3 صفقات جديدة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، تشمل المدافع الصربي ديفيد بيتروفيتش من نادي الشارقة، والمدافع النرويجي ماريوس هويبراتين، والمدافع التركي سردار ساتشي.



وأوضح المدرب الصربي أن بعض اللاعبين المصابين بدأوا بالعودة تدريجياً إلى التدريبات بعد مباراة خورفكان، مشيراً إلى أن الفريق لن يكون مكتمل الصفوف في المباراة المقبلة، لكنه سيملك خيارات أكثر مقارنة بالمباريات السابقة.

وحول مواجهة بني ياس المقبلة، شدّد يوكانوفيتش على أن الفريق المنافس يعتمد على الكرات الطويلة ولديه أربعة لاعبين أقوياء وسريعين في الخط الأمامي، مؤكداً ضرورة أن يكون النصر قوياً في الالتحامات والكرات الثانية، وأن يحسن الأداء عند الاستحواذ على الكرة، ويستحوذ على زمام المبادرة في المباريات التي تقام على أرضه، مع وضع بني ياس تحت الضغط.



وأشار يوكانوفيتش إلى أن الحالة الصحية لعبد الله توري وكيفن أغوديلو تتحسن بشكل جيد، لكنه لم يحدد إمكانية مشاركتهما الأساسية، موضحاً أنهما قد يساعدان الفريق خلال مجريات المباراة إذا دعت الحاجة.

ويستضيف النصر صاحب المركز السادس بـ19 نقطة بني ياس الذي يتحل المركز الأخير بـ14 نقطة، بعد غد على إستاد آل مكتوم لحساب الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين.