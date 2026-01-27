لاعبو الأهلي ضحية مقالب رامز جلال في رمضان.. تعرف إليهم

حجز عدد من لاعبي النادي الأهلي المصري أماكنهم ضمن قائمة ضيوف برنامج المقالب، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026.

وكشفت مصادر خاصة أن أربعة لاعبين من الفريق الأول بالأهلي وافقوا على الظهور في برنامج رامز جلال الجديد، بعد التنسيق مع القائمين على العمل، دون الكشف حتى الآن عن الاسم الرسمي للبرنامج أو تفاصيل فكرته.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن اللاعبين المشاركين هم: أحمد زيزو، وإمام عاشور، ومروان عطية، وياسر إبراهيم، مشيراً إلى أن تصوير الحلقات الخاصة بهم جرى بالفعل عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأوضح المصدر أن فريق البرنامج استغل فترة التوقف قبل عودة اللاعبين إلى ارتباطاتهم المحلية والقارية مع الأهلي، لإنهاء تصوير الحلقات، تمهيداً لعرضها خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وكشف المصدر عن التفاصيل المالية لمشاركة لاعبي الأهلي، حيث حصل كل من أحمد زيزو وإمام عاشور على 50 ألف دولار مقابل الظهور في البرنامج، بينما نال مروان عطية وياسر إبراهيم مبلغ 35 ألف دولار لكل لاعب.

ويواصل فريق عمل برنامج رامز جلال تصوير باقي الحلقات خلال الفترة الحالية، استعداداً لعرض البرنامج في رمضان 2026، وسط تكتم كامل حول طبيعة المقلب وضيوف الحلقات من الوسط الرياضي والفني.