اختبار جديد للوصل أمام خورفكان الباحث عن تصحيح المسار

يلتقي الوصل وضيفه خورفكان عند الساعة الثامنة مساء غد الأربعاء، على استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يدخلها الفريقان بدوافع كبيرة لتحقيق الفوز مع انطلاق مشوار الدور الثاني من المسابقة.

ويدخل الوصل المباراة بطموحات كبيرة، واضعاً نصب عينيه المنافسة على الصدارة، وهو ما يجعله يخوض اللقاء بكامل قوته، وإصرار لاعبيه على تقديم أداء قوي، يرضي طموحات جماهيره والفوز بالنقاط الثلاث، ويعيش «الإمبراطور» حالة معنوية مرتفعة، بعد نجاحه في خطف فوز ثمين في الجولة السابقة على حساب الجزيرة رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.



وتشهد مباراة الغد الظهور الأول لمهاجم الوصل الجديد، ميغيل بورخا، الذي تعاقد معه النادي لتعزيز صفوف الفريق، وتقوية الخط الأمامي، في ظل سعي الجهاز الفني إلى زيادة الفاعلية الهجومية، ومواصلة الضغط على فرق المقدمة، وتحقيق المزيد من الانتصارات،



فيما يخوض خورفكان اللقاء بطموح استعادة التوازن، وإنهاء سلسلة نتائجه السلبية، بعد أن تعرض للخسارة في آخر 4 جولات، حيث يعود آخر فوز له إلى الجولة التاسعة عندما تفوق على بني ياس، واضعاً في رصيده 12 نقطة، ويقود «النسور» مدربه الجديد دامير كرزنار، الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب حسب العبدولي، وتعد هذه المواجهة الأولى له على رأس الجهاز الفني، بعد أن أشرف على 7 تدريبات سابقة، ويسعى من خلالها إلى تسجيل بداية إيجابية في مشواره مع الفريق، وبث روح جديدة، تعيد الثقة للاعبين.