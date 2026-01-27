استضافة محتملة تعيد مباريات مونديال الأندية إلى ساعات الفجر

أعادت رغبة البرازيل في استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029 طرح مسألة توقيت المباريات، في ظل فارق التوقيت الكبير مع منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يدفع الجماهير العربية لمتابعة البطولة في ساعات الفجر، كما حدث في النسخة الأخيرة التي أُقيمت في الولايات المتحدة.

وأعلن سمير شاود، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن بلاده تعتزم التقدم رسميًا بملف لاستضافة كأس العالم للأندية 2029، مؤكدًا قدرة البرازيل على تنظيم الحدث، وذلك عقب اجتماع جمعه برئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو، في العاصمة برازيليا.



وأوضح شاود أن البرازيل بدأت بالفعل التحرك خلف الكواليس من أجل تجهيز ملف الاستضافة، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب مناقشات موسعة وترتيبات تنظيمية، قبل إطلاق الحملة الرسمية، مع التأكيد على الجاهزية لاستضافة بطولة بهذا الحجم.

وأشار رئيس الاتحاد البرازيلي إلى أن بلاده سبق أن أبدت استعدادها لتنظيم النسخة المقبلة من البطولة، بعد إقامة النسخة الأولى الموسعة بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة خلال الصيف الماضي، وهو ما يمنح البرازيل خبرة إضافية في التعامل مع متطلبات البطولة.



ويأتي هذا التحرك في وقت أبدت فيه إسبانيا أيضًا رغبتها في استضافة نسخة 2029، وفق تقارير صحفية محلية، دون إعلان رسمي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى الآن، ما يفتح باب المنافسة مبكرًا على تنظيم البطولة.

وشهد الاجتماع حضور المدير الفني الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي، إلى جانب إنفانتينو ولولا دا سيلفا، دون أن يدلي أي منهم بتصريحات إضافية بشأن ملف مونديال الأندية، في حين اكتفى رئيس «فيفا» بالتأكيد على أن الملف الأبرز للاجتماع كان التحضيرات الخاصة بكأس العالم للسيدات 2027 التي تستضيفها البرازيل.

وترتبط الاستضافة المحتملة في البرازيل بتحديات تتعلق بتوقيت المباريات بالنسبة للجماهير خارج أمريكا الجنوبية، خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع احتمالية إقامة مباريات البطولة في ساعات الفجر حال اعتماد الملف البرازيلي.