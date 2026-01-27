الإعارة من مانشستر سيتي.. مرموش يُفضل البقاء في الدوري الإنجليزي

يتجه ملف مستقبل عمر مرموش مع مانشستر سيتي إلى مسار أكثر وضوحاً خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع تبلور تفضيل اللاعب لخيار يضمن له المشاركة المنتظمة دون الابتعاد عن أجواء الدوري الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مرموش يفضل، في حال خروجه من مانشستر سيتي، الانتقال على سبيل الإعارة داخل الدوري الإنجليزي، على أن تكون خطوة مؤقتة تتيح له العودة مجدداً إلى صفوف الفريق السماوي في مرحلة لاحقة.



وأشارت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية إلى أن اللاعب المصري لا يتحمس لفكرة الرحيل الدائم في الوقت الحالي، ويميل إلى خوض تجربة قصيرة داخل البريميرليغ، بهدف الحفاظ على إيقاع المنافسة القوية، والاستمرار تحت أنظار الجهاز الفني لمانشستر سيتي.

وجاء هذا التوجه في ظل ما تردد خلال الأسابيع الماضية عن اهتمام أندية تركية، أبرزها فنربخشة وجالاتا سراي، بالتعاقد مع مرموش، إلا أن تلك التقارير لم تتطور إلى مفاوضات رسمية، سواء مع اللاعب أو مع إدارة مانشستر سيتي.



وذكرت شبكة «سيتي إكسترا» المتخصصة في أخبار النادي الإنجليزي أن مانشستر سيتي لم يتلق أي عروض رسمية بشأن مرموش خلال يناير، مؤكدة أن اللاعب يواصل العمل تحت قيادة بيب غوارديولا، الذي لا يزال يثق في قدراته الهجومية

وربطت مصادر إعلامية بين خيار الإعارة ورغبة مرموش في الحصول على دقائق لعب أكثر، خاصة في ظل المنافسة القوية على المراكز الهجومية داخل تشكيلة مانشستر سيتي، وهو ما يدفعه لدراسة عروض من أندية إنجليزية مثل توتنهام هوتسبير وأستون فيلا.



وشارك مرموش مؤخراً في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، ونجح في تسجيل هدف خلال الفوز على وولفرهامبتون، في إشارة إلى جاهزيته الفنية، واستمراره ضمن حسابات الجهاز الفني رغم الحديث المتواصل عن مستقبله.

ويترقب اللاعب وإدارة مانشستر سيتي تطورات الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، لحسم القرار النهائي، سواء بالاستمرار حتى نهاية الموسم، أو الموافقة على إعارة داخلية تحقق مصلحة جميع الأطراف.